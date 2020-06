Läbi aastate on kõige populaarsem eriala Sisekaitseakadeemias olnud toll ja maksundus, kuid loetud päevad enne kandideerimistähtaja lõppu on teatepulga üle võtnud politseiteenistuse eriala kõrgharidusõppes.

Sisekaitseakadeemias õppimiseks on neli päeva enne kandideerimistähtaega laekunud 679 avaldust. Akadeemia on konkursi hetketulemustega väga rahul ning tuleb tõdeda, et eriolukord ei ole ei kvaliteedis ega kvantiteedis muudatusi teinud. I etapi sisseastumiskatsed on küll läbi, kuid II etapi katsed on veel ees, seega ootame kõiki avalduse esitanuid veel katsetele.

Läbi aastate on kõige populaarsem eriala Sisekaitseakadeemias olnud toll ja maksundus, kuid loetud päevad enne kandideerimistähtaja lõppu on teatepulga üle võtnud politseiteenistuse eriala kõrgharidusõppes. Politsei- ja piirivalvekolledžis on avatud nii kõrgharidusõpe kui ka kutseõpe. Konkurss politseiteenistuse erialale on 5,58 inimest õppekohale. Kokku on politsei- ja piirivalvekolledži kahe eriala 100 õppekohale esitatud 449 avaldust.

Päästekolledžis päästeteenistuse erialale sel aastal vastuvõttu ei toimu. Avatud on aga kandideerimine päästekorraldaja erialale. Justiitskolledž ootab kandidaate kutseõppes vanglaametniku erialale ning kõrgharidusõppes korrektsiooni erialale.

Sisekaitseakadeemia ainuke magistriõppe eriala sisejulgeolek ootab samuti kandidaate, kelle hulgast parimad selgitatakse välja inglise keele testi, magistritöö kava ning vestluse punktide alusel.

Suuremal osal erialadel selguvad lõplikud sõelale jääjad alles pärast sisseastumiskatseid, kus olenevalt erialast testitakse nii eesti keele oskust, kehalist võimekust, tervisenäitajaid ning sobivust konkreetsele erialale ja riigiametile. I etapi kehalised katsed sooritas 172 osalejast 162, seega võib tõdeda, et noored on suurepärases vormis ning katsed on jõukohased. 175 eesti keele testil osalejast, sooritas positiivse tulemusega 141.

Lisapunktid gümnaasiumist ja spordist

Sisekaitseakadeemiasse kandideerijal on võimalik taotleda lisapunkte kolmes kategoorias – erakordsed saavutused õppetöös, tippsportlikud saavutused ja sisekaitseõppe läbimine.

Kandidaadil on võimalik saada kuni 3 lisapunkti gümnaasiumis sisekaitseõppe õppesuunas osalemise eest. Sisekaitseõppes osalemise eest antav punktisumma sõltub kutsesobivusvestlusel demonstreeritud teadmistest ning läbitud sisekaitseõppe mahust konkreetses gümnaasiumis.

Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides. Õppe eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Sisekaitseõppe läbis sel aastal 100 noort.

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks. Sisekaitseakadeemiasse saab avaldusi esitada kuni 29.06.2020.

Sisekaitseakadeemia ootab avaldusi õppimiseks 29. juunini.