Neljapäeval paneb Siseministeerium ette mitte toetada Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) plaani muuta kodakondsuse seadust, kuna leiab, et see vajaks eelnevalt põhjalikumat analüüsi.

Eelnõu eesmärk on võimaldada taotleda naturalisatsiooni korras Eesti Vabariigi kodakondsus Eestis sündinud alla 15-aastastele lastele, kelle üks vanem või mõlemad vanemad on kas määratlemata kodakondsusega või kolmanda riigi kodanikud ning elavad Eestis püsivalt enne 20. augustit 1991. Muudatuse tulemusena saavad alla 15-aastaste laste vanemad, kes on elanud Eestis püsivalt enne 1991. aasta 20. augustit, taotleda lapsele Eesti kodakondsus ilma, et nad peaksid ka endale Eesti kodakondsust taotlema, vahendas BNS uudist.

Lisaks loobutakse eelnõuga Eesti kodakondsuse taotlemise tingimusena pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse nõudest, säilitades samas aga nõude, et taotleja viibiks Eestis seaduslikult elamisloa või elamisõiguse alusel.

Kodakondsuse seaduses on Eesti kodakondsuse saamine seotud pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse omamise ning kaheksa aasta pikkuse Eestis elamise nõudega.

Siseminister teeb valitsusele ettepaneku Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni tänavu 13. juunil algatatud seaduseelnõu mitte toetada, kuna välja toodud muudatused nõuavad põhjalikumat analüüsi.