Siseministeerium tunnustas teenistujaid ja koostööpartnereid

Täna andsid siseminister Mart Helme, rahvastikuminister Riina Solman ja kantsler Lauri Lugna Eesti Vabariigi aastapäeva eel 102 ministeeriumi teenistujale ja koostööpartnerile üle teenetemärgid ning tänukirjad. Samuti autasustati rahvusvahelisel tsiviilmissioonil Eestit esindanud eksperti.

Helme ütles, et siseturvalisuse ekspertide deviisiks on kaitsta ja teenida Eesti riiki. "Need inimesed on esimeseks kaitseliiniks, kes võitlevad kurjategijatega, õnnetustega ning vajaduse korral ka vaenlastega. Oma kodumaad teenida on privileeg. Tänu teie ja teie eelkäijate panusele saame järjekordselt tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva," ütles Helme oma kõnes.

Rahvastikuminister Riina Solman avaldas heameelt, et tõstetakse esile inimesi, kes on andnud suure panuse kodanikuühiskonna arendamisse. "Täna tunnustatud inimesed on aidanud kaasa elukeskkonna üha paremaks muutmisele ning turvalise ja avatud ühiskonna tagamisele inimeste üha enama kaasamisega kodanikeühendustesse ja vabatahtlikusse tegevusse. Nad on andnud hindamatu panuse ja on eeskujuks kõigile," märkis Solman.

Turvalisus algab igaühest

Kantsler Lauri Lugna sõnul on Siseministeeriumis alati väärtustatud koostööd ja -tegemisi. "Turvalisus algab igaühest. Selleks, et me saaksime elada turvalises ja õnnelikus Eestis, on vaja, et kõik annaksid oma panuse ohutusse elukeskkonda. Olen veendunud, et kõikide siseturvalisuse valdkonna inimeste missiooniks on hoolimine, märkamine ja reageerimine. Samuti on see ka kõigi meie partnerite missiooniks, keda täna tunnustasime," märkis Lugna.

Ministeeriumi kuldteenetemärke ja hõbeteenetemärke antakse oluliste ja vääriliste teenete ning tulemusrikka koostöö eest.

Kuldteenetemärgi pälvis Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Agu Laius kodanikuühiskonna arendamise ja sihtasutuse tulemusliku juhtimise eest.

Hõbeteenetemärgi said Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu suure panuse eest Eesti turvalisemaks muutmisel ja Päästeameti eesmärkide saavutamisel, Siseministeeriumi varahaldusosakonna nõunik Raiko Reimann kohusetundliku teenistuse ja silmapaistvate teenete eest, EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA juhataja Avo Üprus pikaajalise töö eest kodanikuühiskonna arendamisel ning Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonnajuhataja asetäitja Terje Maurervastutusrikaste projektide tulemusliku juhtimise eest.

Siseminister andis üle ka missioonimedali rahvusvahelisel tsiviilmissioonil Eestit esindanud eksperdile. Medali pälvis Janek Laaneväli, kes osales aastatel 2015–2017 NATO väljaõppemissioonil Afganistanis.

Missioonimedaliga saab tunnustada pikaajalisel rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalenud Siseministeeriumi või tema valitsemisala asutuse ametnikke ja töötajaid, samuti nende koostööpartnereid.

Siseministeerium tunnustab traditsiooniliselt teenistujaid ja koostööpartnereid Eesti Vabariigi aastapäeva eel.