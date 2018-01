Sõdurite narkolembus annab Virumaal politseile tööd

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv

Eelmisel aastal kasvas Lääne-Virumaal narkootikumidega seotud väärtegude arv, milles suurt rolli mängis Tapal baseeruv 1. jalaväepataljon.

Rakvere politseijaoskonna juht Indrek Link selgitas, et kaitseväes tehtava hea kontrolli tõttu jääb rohkem ajateenijaid narkootikumide pruukimisega vahele. Sealt see kasv tulebki. Maakonna politseijuht lisas, et Tapale tulevad aega teenima noormehed üle Eesti. Narkootikumidega seoses peetakse väärteoks pruukimist ja väikeses koguses aine omamist. Kriminaalseks läheb asi siis, kui mõnuainet omatakse suures koguses, vahendas BNS ajalehte Virumaa Teataja.

Eelmist aastat iseloomustab tunamullusega võrreldes kuritegude vähenemine ja väärtegude arvu suurenemine. Kui ülemöödunud aastal registreeriti maakonnas veidi üle 1160 kuriteo ja ligikaudu 7600 väärtegu, siis eelmisel aastal olid need arvud ümmarguselt 970 ja 8270.

Maakonna politseijuhi hinnangul mõjutavad väärtegude arvu kasvu liiklusrikkumised. Aina sagedamini ületatakse lubatud sõidukiirust, suurenenud on libasohvrite ehk juhtimisõiguseta roolikeerajate arv. Alkoholijoobes juhtide arv on kaks aastat järjest püsinud stabiilsena – umbes 360 roolijoodikut aastas. Seega jääb piltlikult öeldes iga päev keegi säärase teoga vahele. Statistilised arvutused aga näitavad, et iga päev võib Eesti teedel vurada umbkaudu 5000 alko- või narkouimas sohvrit.