Sõerd taunib Eesti Energia investeeringute rahastamist riigieelarvest

Reformierakonna saadiku Aivar Sõerdi sõnul pole võimalik Eesti Energia investeeringute rahastamist riigieelarvest arusaadavate argumentidega põhjendada.

Reformierakonna fraktsioon esitas rahandusminister Toomas Tõnistele arupärimise Eesti Energia investeeringute riigieelarvelisest rahastamisest, millele minister vastab esmaspäeval kell 15 toimuval istungil. Kolmapäeval toimub riigikogus järgmise aasta eelarve kolmas lugemine. Arupärijad soovivad rahandusministrilt teada, miks on vaja Eesti Energia investeeringuid rahastada riigieelarvest, vahendas BNS.

"Investeeringuteks laenu võtmiseks on praegu head ajad, sest laenuintressid on madalad. Eesti Energia emiteeritud võlakirjad on kvaliteetsed, need on ka börsil noteeritud ja on olnud sobivaks instrumendiks ka euroala keskpankade varaostuprogrammis. Eesti Energia võlakirju on näiteks kokku ostnud Soome keskpank. Kuna Eesti Energial on head võimalused finantsturgudelt laenuraha saada, siis jääb ettevõtte investeeringute riigieelarvest rahastamise plaan täiesti arusaamatuks," selgitas Sõerd arupärimise põhjust.

"Järgmise aasta riigieelarvest on kavas eraldada Eesti Energia investeeringute rahastamiseks kokku 143 miljonit eurot. Soovime teada, kuidas see summa jaguneb planeeritud kolme investeerimisprojekti vahel ehk milline summa sellest 143 miljonist eurost eraldatakse jaotusvõrgu investeeringuteks, kui palju taastuvenergia investeeringuteks ja kui palju raha on järgmisel aastal vaja uue õlitehase ehituseks. Oleks loomulik eeldada, et see informatsioon on esitatud riigieelarve seletuskirjas, kahetsusväärselt on paraku võimalik teavet saada vaid täiendavate kirjalike arupärimiste vormis," lisas Sõerd.