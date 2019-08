"Oma kodu olemasolu ja head elamistingimused mõjutavad väga palju seda, kas noored pered otsustavad saada rohkem lapsi või mitte," ütles rahvastikuminister Riina Solman. "Kindlasti tuleb leida lahendus ka linnas elavatele lastega peredele, kus ruumikitsikus on sagedaseks probleemiks."

Solman toetab ettepanekut, mille järgi saaksid noored pered täiendavaid riiklikke tagatisi neis maapiirkondades, kus kinnisvara väärtus jääb allapoole ehitushinda.

Rahvastikuministri sõnul aitab see kaasa rahvastiku- ja perepoliitika eesmärkide täitmisele. Samas rõhutab ta, et lahendamist vajavad ka linnaperede ruumikitsikuse probleemid.

"Oma kodu olemasolu ja head elamistingimused mõjutavad väga palju seda, kas noored pered otsustavad saada rohkem lapsi või mitte," ütles Solman. "Arvestades eelkõige lastega perede vajadusi, oleks kodulaenu riiklik tagatis maapiirkonnas väga oluline rahvastikupoliitiline samm."

Rahvastikuministri sõnul tuleb ettepanekut kindlasti arutada ja ka ellu viia. "Riigi jaoks on laenu garanteerimine suhteliselt väike kulu, kuid aitab parandada väga paljude lastega perede elamistingimusi. Enamik inimesi on valmis pingutama, et kodulaene korrektselt tagasi maksta, sest oma kodu on inimestele oluline," rõhutas Solman.

Ta lisas, et viimase rahvaloenduse andmetel on maapiirkondades olnud sündimus kõrgem kui suuremate linnadega maakondades. "Seetõttu on eriti oluline, et noored pered ei peaks kodulaenu saamiseks linna kolima vaid saaksid end sisse seada ja pere luua just maal," lausus Solman. Ühtlasi toonitas ta, et on tore kui rohkem lapsi saavad maal kasvada. "Looduskeskkond, värske õhk ja palju liikumisruumi on sellised väärtused, mida rahanumbritesse ümber panna ei saa," täpsustas ta.

Samas juhtis Solman tähelepanu, et kui maal on kodu soetamisel probleemiks kodulaenu tagatis, siis linnas on takistuseks sobiva suurusega kinnisvara kõrge hind. "Praegu ei saa paljud linnapered sobiva suurusega kodu soetada. Kui kaks last peavad niigi juba tuba jagama, siis on keeruline sinna perelisa planeerida." Tema sõnul napib peredel tihti vahendeid just sissemakseks. "Kindlasti tuleb leida lahendus ka linnas elavatele lastega peredele, kus ruumikitsikus on sagedaseks probleemiks," lausus Solman ja kinnitas, et tõstatab antud küsimuse arutelu ka valitsuses.