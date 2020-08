Solman: MTÜ-de rahastuse teemal on tekkinud väärarusaamu

„MTÜ-de rahastusest on viimasel ajal palju räägitud ning võimalik, et tekkinud on ka väärarusaamu. Uuringud näitavad, et annetused, liikmemaksud ja ettevõtlustulu on oluline osa MTÜ-de tuludest," rääkis rahvastikuminister Riina Solman, kes tutvustas valitsuse istungil kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 kohta koostatud 2019. aasta aruannet.

„MTÜ-de rahastusest on viimasel ajal palju räägitud ning võimalik, et tekkinud on ka väärarusaamu. Uuringud näitavad, et annetused, liikmemaksud ja ettevõtlustulu on oluline osa MTÜ-de tuludest," rääkis rahvastikuminister Riina Solman, kes tutvustas valitsuse istungil kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 kohta koostatud 2019. aasta aruannet.

Rahvastikuminister selgitas, et eelmise aasta kohta tehtud kokkuvõte näitab selgelt, et Eesti vabaühendused on tugevad ja elujõulised, kuid sektori arenguks on oluline tugev koostöö omavalitsuste ja riigiga.

"Et aidata kaasa MTÜ-de annetuste kogumisele täiendati tuludeklaratsioonide esitamise süsteemi ning sellest aastast saab oma tulumaksu tagastuse annetada kohe tuludeklaratsiooni täites endale meelepärasele vabaühendusele,“ selgitas Solman. Ta lisas, et Maksu- ja Tolliameti kõige värskematel andmetel kasutas seda võimalust üle nelja tuhande inimese, kes kokku annetasid vabaühendustele üle 136 tuhande euro.

Solman tõi välja ka sotsiaalsete ettevõtete paranenud majandustulemused. „Näeme, et sotsiaalsetes ettevõtetes töötab varasemast rohkem inimesi ning nende ettevõtlustulu ja kogutulu on oluliselt kasvanud,“ ütles Solman. Solmani sõnul teenisid kodanikualgatuslikud MTÜ-d ja SA-d 2018. aastal ettevõtlustulu kokku 172,2 mln eurot ja pakkusid tööd ca 12 000 töötajale. „Lisaks palgatöötajatele on kodanikuühiskonnas palju vabatahtlikke, kes oma aega ja energiat Eesti elu paremaks muutmisele kulutavad. Riik ja omavalitsused saavad ühendusi vabatahtlike kaasamisel toetada. Koroonakriis näitas selgelt, et abistajaid oli palju, kuid abivajajateni jõudmiseks on vaja vahelüli, kelleks on enamasti vabaühendus,“ lisas minister.

Solman kommenteeris ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Viljandisse kolimist. „Tegemist on osaga riigipalgaliste töökohtade Tallinnast välja kolimise plaanist. Sellega loome maapiirkondadesse täiendavaid riigipalgalisi töökohti, mis võimaldavad peredel maapiirkondades elades hakkama saada. Näen, et uues asukohas saab sihtasutus senisest veelgi enam kogukondlikke tegevusi toetada ja nii hoiame elu Eestis ka väljaspool kahte suurt tõmbekeskust - Tallinna ja Tartut,“ ütles Solman.

Aruandega on võimalik tutvuda Siseministeeriumi rahvastikuministri valdkonna kodulehel.