Soome digiretsept käivitub Eestis juba detsembris

Soomlased saavad hakata oma digiretseptiga Eestis ravimeid ostma juba tänavu detsembris, eestlaste jaoks avaneb sama teenus Soomes järgmisel aastal.

Soome elektroonilised ravimiretseptid hakkavad Eestis kehtima detsembris, edastas uudisteagentuur STT ajalehe Karjalainen avaldatud teadet. Eesti digiretseptidega saab Soomes ravimeid ostam hakata järgmisel aastal, vahendas BNS.

Soomel on kavas sarnast koostööd alustada ka Rootsiga, lisas STT.

Digiretseptide piiriülene kasutamine hakkab tasapisi levima üle Euroopa Liidu, ütles lehele valdkonna ametnik Pirojo Ikävalko. Ta rõhutas, et kesknärvisüsteemi mõjutavad ravimid jäävad siiski piiriülesest koostööst välja.

Piiriülene digiretsept muudab lihtsamaks välismaal töötavate ja sageli reisivate inimeste elu, tõdes STT.

Samas võib see ka suurendada ravimiturismi, kuna arstimid on Eestis odavamad kui Soomes, edastas Soome väljaanne.

Riigikogu sotsiaalkomisjon algatas septembri keskel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis annab õiguse vahetada digiretsepte ja haiguslugusid Euroopa Liidu liikmesriikidega. Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et tegu on andmevahetusplatvormiga, mis vahendab andmeid tervise infosüsteemist ja retseptikeskusest välisriiki ning välisriigist Eesti tervishoiuteenuse osutajale ja apteegile. Soome, Portugali ja Horvaatiaga on valmisolek andmeid vahetada juba olemas.