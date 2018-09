Soome kohus pani Airistoni kaasusega seotud venelase vangi

Soome kohus pani täna vangi ettevõtte Airiston Helmi juhatuse venelasest liikme, keda kahtlustatakse rahapesus ja maksupettuses.

Mees eitab süüdistust, vahendas BNS.

"Minu klient täielikult eitab, et on osaline mingis kuritegelikus teos. Ta eitab neid süüdistusi. Tal oli väga väike roll kogu selles asjas, kõik tehtu oli täiesti seaduslik," ütles advokaat Tuomas Sunnari pärast vangistuse määramist.

Päris-Soome alamastme kohus otsustas, et mees läheb vangi, sest teda on "põhjust kahtlustada" kuriteos. See tähendab, et politsei peab pikema vangistuse saamiseks esitama veel süütõendeid.

Kohus otsustas teisipäeval, et paneb vangi ka ettevõttega seotud eestlase, keda samuti kahtlustatakse rahapesus ja maksupettuses. Tema ametiaeg ettevõtte juhatuses lõppes 2016. aastal.

Kohus arutab mõlema vangistuse jätkumist 2. oktoobril.