Soome loomatööstuste salavideote autor esitleb Tallinnas oma raamatut

Loomade eestkoste organisatsioon MTÜ Loomus korraldab reedel kell 18 klubis Rebane värske fotoraamatu "Loomavabrikud" ("Eläintehtaat") esitluse, mille viib läbi üks teose autoritest Kristo Muurimaa. Raamatus antakse ülevaade kümne aasta vältel salaja filmitud kaadritest Soome loomatööstustes.

Materjalide autorid on seni tegutsenud anonüümselt. Raamatus "Loomavabrikud" räägivad Kristo Muurimaa ja Juha Kertola esimest korda oma loo ja tulevad "kapist välja".

"Esimest korda saab Eestis avalikult näha inimest, kes on väga otseselt oma elu ja vabadusega riskinud, et loomade argipäev avalikkuse ette tuua," ütles Loomuse juhataja Kadri Taperson. "Ilma kristosugusteta me kaasajal ei teakski, millistes tingimustes loomad tegelikult elavad ja kui erinev on see elu kasumit taga ajava ühiskonna pealiskaudsest kujutlusest." Tapersoni hinnangul on salaja filmimisel igal juhul moraalne õigustus, ehkki see ei pruugi alati olla kõige seadusekuulekam tegevus.

Kristo Muurimaa on loomakaitseaktivist ja poliitikauurija. Juha Kertola on aktivist ja fotograaf. Muurimaa ja Kertola fotosid on avaldatud sellistes tuntud väljaannetes nagu Sunday Times, Newsweek, Helsingin Sanomat jm. Nende salavideod on kogunud internetis kümneid miljoneid silmapaare.

Tasuta raamatuesitlus ja kohtumine autoriga toimub klubis "Rebane" 7. detsembril kell 18. Esitlus on inglise keeles. Maitsvaid vegansnäkke pakub Vegan Restoran V.

Lisateave Facebookis: https://www.facebook.com/events/191149905168056/