SOOME MEEDIA: Tasuta ühistranspordiga võetud risk tasus Tallinnas ära

Tallinna otsus 2013. aastal elanikele tasuta ühistransporti pakkuda on Soome riikliku meediakanali YLE hinnangul risk, mis tasus ära. Nüüd tahab Eesti Tallinna edulugu laiendada kogu riigile.

Viie aastaga on Tallinna end sisse kirjutanud ligi 35 tuhat inimest ning Tallinn on igal aastal tänu tasuta ühistranspordile võitnud 20 miljonit eurot, kirjutab YLE reporter Silja Massa.

1. juulist rakendusvast riiklikust tasuta ühistranspordist kirjutab ka Euronews, kus märgitakse, et ükski riik ei ole varem nii suurel alal sõidupiletitest loobunud. "Eesti on juba praegu tasuta ühistranspordi osas maailmaliider, peale seda, kui piletihinnad bussides, trammides ja rongides Tallinna piires 2013. aastal kaotati," kirjutab uudisteportaal.

Tasuta ühistranspordi kriitkud väidavad, et tasuta ühistransport on võtnud raha ümbruskondsete valdade taskust, kuid tasuta ühistranspordi idee eestvedaja Allan Alaküla kinnitab Massale, et suurem osa uutest sissekirjutajatest elas juba varasemalt Tallinnas. "Inimesed ei ole tasuta ühistranspordi pärast siia kolinud," märgib Alaküla. "Küsimus on selles, et need linnaelanikud, kes olid mingil põhjusel sissekirjutatud mujale, said nüüd mõjuva põhjuse end siia sisse kirjutada."

Samad võimalused kõigile omavalitsustele

Kuigi Tallinnal läheb majanduslikult hästi, on mitmed muud Eesti omavalitsused majandusraskustes. Eriti keeruline on olukord maapiirkondades, kus on tekkinud tööjõupuudus, kuna tööealised kolivad linnadesse, kirjutab YLE.

Olukorra parandamiseks on Eesti otsustanud pakkuda kõigile omavalitsustele võimalust riigi toetusel tasuta ühistranspordisüsteemi loomiseks.

Uuendus ei ole kohustuslik, kuid mitmed omavalitsused nagu Põlvamaa, Saaremaa, Võrumaa ja Läänemaa on juba teatanud, et hakkavad elanikele alates 1. juulist tasuta ühistransporti pakkuma. Lõpliku otsuste tegemise tähtaeg on omavalitsustel selle nädala lõpp.

Mure maapiirkondade elanike pärast

Riikliku tasuta ühistranspordi taga on Eesti transpordiminister Kadri Simson, kelle sõnul kaasneb tasuta ühistranspordiga palju positiivset.

Üks kasulik mõju on tema sõnul maapiirkondade elavnemine. Simson usub, et tasuta ühistransport annab ääremaade töötutele elanikele, kellel ei ole autot või raha transpordipiletite ostmiseks, võimaluse siiski tööl käia.

"Kõige kallim ühistranspordi kuupilet Eestis on hetkel 72 eurot. See on kõrge hind arvestades seda, et riigi keskmine palk on alla tuhande euro kuus," kirjutab YLE reporter.

Toimiv ja tasuta ühistranspordisüsteem maapiirkondade ja linnade vahel võib Simsoni sõnul tähendada ka seda, et töötaja ei pea töö pärast linna kolima.

Tasuta ühistransport on hea bränd

YLE reporter kirjutab, et tasuta ühistranspordist on saanud Tallinnas loomulik nähtus ning ka kiire trammis tehtud rahvaküsitluse käigus ei tahtnud ükski vastanutest tasulise süsteemi juurde tagasi pöörduda.

Neljandik tallinlastest oli Allan Alaküla sõnul alguses tasuta ühistranspordi ideele vastu. Tema sõnul kardeti, et piletist loobumine muudaks ühistranspordi räpasemaks ja suurendaks kuritegevust. Uuemate küsitluste kohaselt pooldab tasuta ühistranspordi aga juba üle 90 protsendi tallinastest.

"Hirmud ei ole osutunud tõeks, bussides ja trammides on varasemast puhtam ja turvalisem," ütleb Alaküla, kelle sõnul on tasuta ühistransport tulnud kasuks ka linna rahvusvahelisele brändile. Mujalt maailmast, näiteks Prantsusmaalt ja Saksamaalt tullakse Tallinna süsteemiga tutvuma.

Alaküla loodab, et võimalikult palju Eesti omavalitsustest läheb juulis üle tasuta ühistranspordisüsteemile. Ta usub, et kogu riigi ühistransport võib tulevikus olla tasuta. "Oleks tore olla tuntud maana, kus on täiesti tasuta ühistransport kõigile," ütleb ta.