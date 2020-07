Soome president on mures koroonajärgse aja pärast

"Raha on, laenu saab ja seda ei ole vaja tagasi maksta. Kuidas sellisel juhul põhjendada, kui selline õppetund nüüd antakse, miks üldse tööd on vaja teha, kui raha juba saab," arutles Soome president Sauli Niinistö.

Niinistö on mures, mis juhtub, kui COVID-19 mõju majandusele otsa saab, vahendas BNS. Tema sõnul on viimasel viiel aastal kõik probleemid lahendatud raha juurde trükkimisega.

Ta mõtiskleb, kas selline asi jätkub ka pärast kriisi. "Kui meil on selline ring, kus trükitakse raha, antakse andeks ja siis trükitakse uuesti raha. Selline mudel paneb mõtlema, et kas see ongi tõepoolest nii lihtne. Kas on tõesti nii, et raha on, võlg ainult kasvab ja seda pole vaja tagasi maksta?" lausus Niinistö täna telekanalile MTV.

Niinistö lootis, et arutatakse ka koroona majanduspakettide järgset aega. Tema sõnul tähendab see ka seda, kas valuutasüsteem säilitab oma usaldusväärsuse. "Raha on, laenu saab ja seda ei ole vaja tagasi maksta. Kuidas sellisel juhul põhjendada, kui selline õppetund nüüd antakse, miks üldse tööd on vaja teha, kui raha juba saab?"

Niinistö käest küsiti ka tema võimupädevuse kasutamise kohta. Teema tõusis esile kevadel, kui Niinistö tegi valitsusele ettepaneku COVID-19 kriisikomisjoni, ehk niinimetatud löögirusika loomiseks.

Arutelu muutus mitmekihilisemaks pühapäeval, kui Soome ajaleht Helsingin Sanomat (HS) avaldas artikli sellest, kuidas Niinistö oma võimu kasutab. Riigiteaduse eksperdid laususid HS-ile, et president liigub teatud küsimustes oma võimupädevuse piiril ning võiks end välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes rohkem vaos hoida.

Intervjuus telekanali MTV uudistesaatele küsiti Niinistölt, kas ta tunneb end analüüsist ära. "Kui targemad nii arvavad, siis arvaku. Põhiseadusest pean ma küll kinni ja mul on ka tarkadele veidi tarkust jagada," vastas Niinistö.

Kui Niinistölt küsiti, kas talle tundub, et temasuunaline kriitika on viimastel aastatel sagenenud või karmimaks muutunud, vastas ta, et on varemgi erinevates küsimustes otsekoheselt oma arvamust avaldanud.

Presidendilt küsiti, kas teda püütakse tsenseerida. "Kindlasti püütakse mul suud sulgeda," vastas Niinistö.