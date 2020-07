Soome reisiblogija: Tallinnas leiab alati midagi uut!

"Tallinn on praegu väga hea välisreisi sihtpunkt — siin lähtutakse mõistlikest hügieenireegleist, inimesed saavad aru, miks üht või teist reeglit vaja on — seega kõik Tallinnasse suve nautima!" kirjutas Tallinna külastanud Soome blogija Tuuli Sundman, kes tutvustas ennast ennekõike reisi- ja toidublogijana.

"Tallinn on praegu väga hea välisreisi sihtpunkt — siin lähtutakse mõistlikest hügieenireegleist, inimesed saavad aru, miks üht või teist reeglit vaja on — seega kõik Tallinnasse suve nautima!" kirjutas Tallinna külastanud Soome blogija Tuuli Sundman, kes tutvustas ennast ennekõike reisi- ja toidublogijana.

Tuuli kirjutab oma blogis, et ei olnud tänavu suveks mingeid reise planeerinud, aga kui teda kutsuti Tallinnasse pressireisile, oli ta rõõmuga nõus — sest Tallinn on vana tuttav, kellega võib alati uuesti kohtuda.

Tallinna linn võõrustas Soome ajakirjanikke ja blogijaid, et veenda neid selles, et elu on pärast karantiini ja eriolukorda peaaegu sama, mis ta oli varem.

Tuuli selgitas, et reis leidis aset 30. juunil, juulikuust on Soomest muudesse maadesse reisimisel paljud piirangud tühistatud. "Välisminister teatas, et Soomest võib lõbureise teha Eestisse, Lätti, Leetu, Taani, Norrasse ja Islandile, ilma et peaks pärast seda 14 päeva karantiinis olema," kirjutas Tuuli.

Oma lugejatele andis ta teada, et temal isiklikult ei olnud suveks mingeid reisiplaane ega ka mitte reise broneeritud, niisiis tuli Tallinna linnavalitsuse kutse tulla tutvuma kriisijärgse Eesti ja Tallinnaga kui tellitud rusikas silmaauku.

Tallinn on praegu väga hea välisreisi sihtpunkt

"Nüüd on piiranguid leevendatud ja jälle saab reisida," ütles Tuuli oma lugejatele. Üksiti andis ta teada ka Eesti koroona-olukorrast: juuli alguse seisuga on tuvastatud veidi alla 2000 juhtumi ning uusi haigestunuid lisandub viimasel ajal väga vähe.

Tuuli kirjeldas oma blogis ka laevareisi Helsingist Tallinnasse: ta soovitas end laevale meldida enne sadamasse minekut, andis teada, et laeva poodides, restoranides ja meelelahutusasutustes on kehtestatud kindlad reeglid, et kliendid püsiksid üksteisest vajalikus kauguses. "Meelelahutusprogramm on kavandatud nii, et igale maitsele leidub midagi, nii et ollakse ülejäänud publikust vajalikus kauguses," kirjutas Tuuli.

Ta jätkas, et reisijail on isiklik vastutus järgida oma kodumaalt tuttavaid nõudeid ja piiranguid: mitte minna reisile, kui inimesel on mingeid vaevusi, desinfitseerida pidevalt käsi, oodata oma järjekorda sobiva vahemaa taga. Tuuli kirjeldas, et see kõik on uus normaalsus, millega ollakse viimaste kuude jooksul harjunud.

Tuuli sõnul on Tallinn praegu väga hea välisreisi sihtpunkt — siin lähtutakse mõistlikest hügieenireegleist, inimesed saavad aru, miks üht või teist reeglit vaja on — seega kõik Tallinnasse suve nautima! Ta rõhutas, et Eestis järgitakse avalikes kohtades väga rangelt 2+2 reeglit ehk et avalikes paikades liigutakse kõige enam kahekaupa, olles ülejäänud inimestest vähemalt kahe meetri kaugusel.

Noblessneri piirkond ja Proto avastustehast

Merereis seljataga, ruttasid Soome ajakirjanikud ja blogijad Tallinnaga tutvuma: neile soovitatud valikust valis Tuuli enda jaoks enim huvitava Noblessneri piirkonna ja Proto avastustehase. "Seal oli vihmaseks päevaks palju tegemist," tõdes Tuuli.

Ta kirjutas, et umbes kolme kilomeetri pikkune reis sadamast Põhja-Tallinnasse oli algselt mõeldud teha üüriratastega, ent kuna sadas, sõideti kohale siiski bussiga. "Sadamast ei ole Noblessnerisse otse bussiühendust, aga kohale saab kas jalutades, rendiratta, takso või Boltiga," kirjutas Tuuli.

Ta täpsustas, et muuseumid ja näitused said loa taas tegutseda maikuus, gruppidele kehtestatud reeglist (vähem kui 10 inimest) loobuti alates 1. juunist, kuid 2+2 reeglit peab siseruumides siiski järgima.

Proto avastustehas pakub Tuuli sõnul ka täiskasvanutest koosnevale seltskonnale palju lõbu ja lusti. "Seal saab testida oma võimeid, julgust ja oskusi. Võib saata raketi kosmosesse, võistelda rattarajal, tungida maakera tuumani, sõita mööda erutavat rada isesõitva auto reisijana ning uurida ookeanipõhja virtuaalselt ja samal ajal ise sellest osa saades.

Tuuli kiitis ka Proto kohvikut, mis on sisustatud huvitava mööbli ja valgustitega. Illustratsiooniks on tema blogis hulgaliselt pilte.

Pärast muuseumit olid külalistel kõhud tühjad ning janu, seega mindi Põhjala õllekotta. Õllekoja restoranis pakutakse 24 erinevat õlut ning söögiks Texase BBQ-d.

"Enamikul Eesti restoranidest on olnud luba oma võimete kohaselt olla lahti kogu koroonakriisi ajal. Juuli 1. kuupäevast on tühistatud kõik teenindusaegadega seonduvad piirangud, restoranid ja baarid võivad taas pakkuda toitu ja jooki ka pärast kella 22 või koha tavapäraste teenindustundide kohaselt. Klientidel peab olema võimalik kasutada käte desinfitseerimisainet ning ka 2+2 reeglit peab sisetingimustes järgima," kirjutas ta.

Lõpetuseks kirjutas Tuuli: "Kuigi mitmed asjad on muutunud, leidub Tallinnas alati midagi uut. Reisimine on siis turvaline, kui suudate vältida trügimist ning järgite hügieeninõudeid!"