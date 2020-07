Soome terviseamet: Tallinki laeval võis levida koroonaviirus

Soome terviseametile on teada mitu juhtumit, kus inimene on viibinud kruiisilaeval ja pärast reisi saanud koroonaviiruse diagnoosi. "Reeglina on need isikud vältinud pardal liikumist ja rahvamassi, mistõttu on nende kokkupuude teiste isikutega olnud piiratud ning lähikontaktsed tuvastatud ja pandud karantiini," teatas Soome terviseamet.

Soome terviseametile on teada mitu juhtumit, kus inimene on viibinud kruiisilaeval ja pärast reisi saanud koroonaviiruse diagnoosi. "Reeglina on need isikud vältinud pardal liikumist ja rahvamassi, mistõttu on nende kokkupuude teiste isikutega olnud piiratud ning lähikontaktsed tuvastatud ja pandud karantiini," teatas Soome terviseamet.

Soome terviseamet (THL) andis teada, et kahtlustab koroonaviiruse levikut reisilaevadel, tuues konkreetselt välja 30. juunil Tallinnas randunud Silja Europa kruiisilaevaga seonduv juhtumi, vahendas BNS Postimeest.

THL-i teatel on neile teada mitu juhtumist, kus inimene on viibinud kruiisilaeval ja pärast reisi saanud koroonaviiruse diagnoosi. "Reeglina on need isikud vältinud pardal liikumist ja rahvamassi, mistõttu on nende kokkupuude teiste isikutega olnud piiratud ning lähikontaktsed tuvastatud ja pandud karantiini," teatas THL.

Siiski nentis Soome terviseamet, et vähemalt ühel juhul on kergete sümptomitega inimene viibinud pikema aja jooksul rahvamassi sees. THL ütles, et selline juhtum on neile teada 30. juunist 1. juulini kestnud Silja Europa Tallinna kruiisil, kus kergete koroonasümptomitega reisija viibis pikka aega laeva üldkasutatavates ruumides, kus ta võis nakatada teisi laeval viibinud reisijaid.

Helsingi peaarst Timo Lukkarineni sõnul on praeguseks tuvastatud kaks sel kruiisil käinud perekonda, kes nakatunud Covid-19sse. Kõnealune laev lahkus Helsingist teisipäeval, 30. juunil kell 18.30 ning väljus Tallinnast tagasisõiduks kolmapäeval, 1. juulil kell 12.30.

Soome terviseamet soovitab kõigil sel reisil viibinud inimestel jälgida enda tervist ja palub sümptomite ilmnemisel pöörduda tervishoiuteenuse osutaja poole.