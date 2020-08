Soome turistid tõid koroonahirmu Muhumaale

Terviseameti meedianõunik Eike Kingseppa sõnul pole põhjust rääkida uuest ning ööklubiga Vabank võrreldavast koldest Eestis, kuna soomlased järgisid Terviseameti ettekirjutisi ja on eneseisolatsioonis.

Koroonaviiruse leviku teise laine värelus jõudis nädalavahetusel otsapidi Muhu saarele, kuhu pühapäeval turistidena saabunud kaks soomlast osutusid viirusega nakatunuks, vahendas BNS Saarte Häält.

Soomlased sõitsid Muhumaale pühapäeval kell 15.15 väljunud parvlaevaga. Nad liikusid laeva peal ringi, sõitsid seejärel Kuivastust Liivale ja einestasid sealses Muhuriito söögikohas. Samuti käisid nad Liiva Konsumis.

Soomlased tulid Muhusse Pärnumaalt Nehatus peetud sünnipäevapeolt, millel osales 80 soomlast ja kolm eestlast, selgitas eilseks välja terviseamet. Enamik mitu päeva kestnud olengust osa võtnud 80 soomlasest on praegu tagasi kodumaale pöördunud ja nendega tegeleb sealne terviseamet. Nehatusse jäänud inimesi jälgib meie terviseamet.

Eesti Rahvusringhäälingule antud kommentaaris lisas Kingsepp, et pole põhjust rääkida uuest ning ööklubiga Vabank võrreldavast koldest Eestis. Muhus ööbisid soomlased turismitalus, kus said pühapäeval teate, et neist ühe korterinaaber andis Soomes positiivse koroonaproovi. "Oleme teinud täpselt nii, nagu terviseamet ette kirjutas," kinnitas Muhu turismitulu peremees Saarte Häälele, et nad on eneseisolatsioonis.

Uut kollet ei tule

Soomlased läksid Kuivastust esmaspäeval kell 14 väljunud praamiga mandrile, istusid laeval autos ja sõitsid otsejoones Tallinna Põhja-Eesti regionaalhaigla EMO-sse, kus said covid-19 positiivse tulemuse. "Nendega lähikontaktis olnutel soovitame jälgida oma tervist ja ka kergete haigussümptomite korral pöörduda perearsti poole," sõnas Eike Kingsepp.

Esmaspäeval sai Muhu koroonaturistide kohta info Kuressaare haigla. Haiglajuhid Märt Kõlli ja Edward Laane teatasid seejärel rangemate külastuspiirangute sisseseadmisest haiglas ja hooldekodus: Saaremaal liigub suvisele perioodile omaselt palju rahvast ning haigla ja hooldekodu on kõige haavatavamad kohad. See juhtum näitab, et koroona pole kuskile kadunud, ütles Kadi raadiole Muhu vallavanem Raido Liitmäe.

"Inimesed tunnevad huvi ja valla poolt saame nii palju infot öelda, kui meil hetkel on," lisas ta. "Soovitame ikkagi pigem olla ettevaatlikud."

Liitmäe sõnul on otsustatud ära jätta Muhu jooks. Muhu hooldekodu pole pärast esimese puhangu ajal kehtestatud külastuspiiranguid leevendanudki. Omastega saab kohtuda ainult õues ja etteteatamisega.

Saaremaa abivallavanema Kristiina Maripuu sõnul on täpselt samamoodi Saaremaal asuvate hooldekodudega: rangelt soovituslik on kohtumine õues. Kui inimene on väga eakas ja liikumisraskustega, saab korraldada kohtumise ka siseruumis. Samas palutakse vältida füüsilist kokkupuudet. Saaremaal on olukord covid-19 viiruse suhtes kontrolli all alates 17. maist, mil anti viimane positiivne proov.