Soome turistide vähenemist kompenseerisid teised Euroopa riigid

Lõppev, 2017. aasta kujunes Eesti turismisektorile soodsaks. Kuigi turismifirmade põhiklientuur ehk soomlased külastasid Eestit sel aastal veidi vähem kui mullu, täitsid tekkinud tühimiku eeskätt muudest Euroopa Liidu riikidest tulnud reisijad.

"Soome turistide vähenemist sel aastal on täheldanud mitmed kolleegid. Kui suureks langus täpselt kujuneb, saame teada järgmise aasta alguses, kui selgub ametlik statistika. Põhjuseid võib olla mitud, kindlasti on oma roll nii kehval ilmal, kaupade-teenuste hinnatõusul kui ka erandlikul turismisuvel, kus Eesti võõrustas paljusid tähtsaid väliskülalisi," analüüsis Go Traveli turundusjuht Anu Vane. "Üldine turistide arv aga suureneb pidevalt, soomlastest tekkinud tühimiku täitsid teised Euroopa Liidu riigid, ehkki osaliselt ilmselt Eesti eesistumise arvelt."

Ka Go Hotel Shnelli juhataja Alver Pupart nendib, et Eesti eesistumine mõjutas sel aastal pealinna hotelliturgu ja soomlaste ööbimisi ning lõi nii mõnedki kaardid sassi.

"Soome turistide arvu languse üheks põhjuseks on kindlasti see, et paljudel kuupäevadel soomlane lihtsalt ei mahtunud enam Tallinna ööbima, kuna eesistumisega seotud ürituste tõttu olid voodikohad kinni," ütles Pupart. "Siiski tuleb aga tähele panna, et soomlaste ööbimised on vähenenud ka mujal Eestis ning Soome kliendi tagasivõitmiseks tuleb pingutada."

Turismisektoril läheb ühtviisi hästi kõikjal maailmas. UNWTO detsembrikuise turismibaromeetri järgi on kõik maailma riigid tänavu jaanuarist oktoobrini kokku võõrustanud umbes 1,1 miljardit turisti, mida on 7% rohkem kui eelmisel aastal. Eesti lähiriikidest on reisihimu kasvu kõige rohkem märgata Vene turistide seas, kes on taas senisest rohkem leidmas teed ka Eestisse.

"UNWTO statistika kohaselt on Venemaal reisimisele tehtud kulutused sel aastal kasvanud lausa 27% ning seda on märgata Eestiski – turistide voog on stabiliseerunud ja kasvab tasapisi. Kuigi 2013.-2014. aastate hiilgeaegadest oleme veel kaugel, võib tõdeda, et suund on positiivne," analüüsis Anu Vane.

Tõusvad turismiriigid kogu maailma jaoks on kindlasti Aasia riigid, kust saabuvate turistide pärast konkureerivad kogu maailma turismisihtkohad. Varasemast olulisemalt rohkem kulutasid sel aastal reisimisele näiteks hiinlased (+19%), Lõuna-Korea (+11%) ning USA, Kanada (+9%), Euroopa turgudest Itaalia, Saksamaa ja Suurbritannia (u +5%).

"Kui palju huvi suudame neis riikides äratada, on puhtalt meie endi teha. Eesti Panga statistika näitab, et Aasiast Eestisse saabunud turistide arv on küll suurenenud, kuid USA ja Kanada suunalt ei ole me suutnud turiste juurde meelitada. Küll aga tõuseb huvi meie vastu Suurbritannias," rääkis Vane.

Go Hotel Shnelli juhataja Alver Puparti sõnul ei tohi aga ära unustada siseturisti, kes on terve selle aasta jooksul rekordeid püstitanud ning reisib meelsasti mööda kodumaad nii tööasjus kui ka puhkuse tõttu.

"Go Hotel Shnellis on ööbis sel aastal ligikaudu 20% rohkem Eesti turiste kui mullu, kusjuures väga palju tullakse Tallinna avastama kogu perega – lapsi ööbis meil lausa 38% enam kui eelmisel aastal," ütles Pupart. "Klientide jaoks on oluline, et hotell on peresõbralik, värskelt remonditud ruumidega ning lähedal suurtele turismiatraktsioonidele."

Järgmiseks aastaks ennustavad nii Anu Vane kui ka Alver Pupart väikest Soome ja Vene turistide kasvu, samuti rohkem turiste Eesti lähiriikidest ning Aasiast.

"Eesti Panga statistika näitab, et 2017. aasta kolmandas kvartalis külastas Eestit eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2% rohkem inimesi. Kogu aasta peale võib prognoosida 5% kasvu, mis vastab regiooni keskmisele," ütles Vane. "Broneeringuid tehakse 2018. suveks ja juba ka 2019. aasta suveks päris hoogsalt, mis annab lootust, et Eesti turismisektoril läheb järjest paremini."

"Ettenägelik on seegi, et turismisektor mõtleb ka madalhooaegade peale. Mitmed 2018. aastaks plaanitud kontserdid, näitused ja festivalid korraldatakse väljaspool südasuve, sest siis on hotellides rohkem vabu tube pakkuda ning hinnad ka sõbralikumad," lisas Pupart.