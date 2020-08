Soome võib juba järgmisel aastal alkoholiaktsiisi tõsta

Kevadiste reisipiirangute tõttu ei importinud reisijad Soome peaaegu üldse alkoholi. Pärast piirangute lõppu tulid soomlased tagasi Eestisse alkoholi ostma, kuigi neid on märgatavalt vähem. Müügi tavatase taastus pärast seda, kui Soome ja Eesti vaheline piir juunis avati. Juuni keskel lõpetati Soomes Eestist saabumisel kahenädalase karantiini nõue ning pärast seda on Superalkos klientide arv tõusnud.

Kevadiste reisipiirangute tõttu ei importinud reisijad Soome peaaegu üldse alkoholi. Pärast piirangute lõppu tulid soomlased tagasi Eestisse alkoholi ostma, kuigi neid on märgatavalt vähem. Müügi tavatase taastus pärast seda, kui Soome ja Eesti vaheline piir juunis avati. Juuni keskel lõpetati Soomes Eestist saabumisel kahenädalase karantiini nõue ning pärast seda on Superalkos klientide arv tõusnud.

Soome võib alkoholiaktsiisi tõsta juba järgmisest aastast – eelmisel aastal toodi Eestist Soome varasemast rohkem lahjat ja vähem kanget alkoholi, vahendas BNS. Valitsusprogrammi kohaselt jätkub aktsiisi tõus valitsuse ametiaja jooksul vähemalt 50 miljoni euro võrra.

"Alkoholiaktsiisi tõstmine on valitsusprogrammis ja selle kohta langetatakse otsus eelarvekõneluste käigus," ütles rahandusminister Matti Vanhanen uudisteagentuurile STT.

Aktsiisitõusu üle tuleks otsustada kiiresti, et see saaks jõustuda uue aasta algul. Möödunud aastal valitsus aktsiisi ei tõstnud ning valitsusprogrammis ei olnud tõusu täpset ajakava määratletud. "Eelarvekõnelustel vaadatakse graafikud kahtlemata üle," lausus Vanhanen.

Valitsusprogrammis on kirjas, et tegutsemiskeskkonna muudatustega arvestatakse selliselt, et jälgitakse reisidelt toodud alkoholi koguseid. Sel aastal on koroonaviiruse reisipiirangute tõttu mujalt sisse toodud alkoholi hulk peaaegu olematu. "Tavaliselt jälgime reisilt toodud alkoholi koostöös Valvira, Alko ja terviseametiga (THL). Lisaks kuulame tolli- ja maksuameti töötajate arvamusi," ütles STT-le rahandusministeeriumi nõunik Veli Auvinen.

Eesti langetas möödunud aasta juulis Läti piiril viinaralli pidurdamiseks alkoholiaktsiisi 25 protsenti. Näiteks õlle, siidri ja long drink'i hinnad langesid ligikaudu kaks eurot kasti kohta.

Soome imporditi turistide poolt 14 protsenti alkoholist

Soomes moodustas turistide imporditud alkohol möödunud aastal ligikaudu 14 protsenti kogukulutustest alkoholile. Suurem osa alkohoolsetest jookidest tuuakse Eestist ning kahe viimase aasta jooksul on kasvanud ka Lätist toodud alkoholi kogus.

Superalko poeketi juhataja Imre Polli sõnul on müük pärast aktsiisilangetust tõusnud endisele tasemele, enne seda oli see mitu aastat languses, põhjuseks alkoholiaktsiisi tõus Eestis 2017. aastal. "Lätis käimine andis tunda. Pärast aktsiisi langetamist tõusis müük normaalsele tasemele ja on seal püsinud," ütles Poll STT-le. Superalkol on Eestis 30 kauplust ning mõned poed ka Lätis.

Mullu toodi reisidelt Soome varasemast rohkem lahjat alkoholi ning vähem kanget alkoholi, selgus THL-i raportist. Alkoholi importivate reisijate arv ning keskmine imporditud liitrite arv püsisid samal tasemel. Sajaprotsendiseks alkoholiks ümberarvutatuna vähenes reisilt toodud alkoholi kogus 12,4 protsenti, liitriarvestuses kasvas import 1,5 protsenti, selgus raportist.

Liitrite arvu suurenemisele aitas kaasa õlle impordi kasv 15 protsendi võrra. Kasvas ka veini ning long drink'i kaasatoomine. Lahja alkoholi import tõusis eriti aasta lõpul.

Mullu vähenes Soomes alkoholi müük

Soomes vähenes mullu alkoholi müük. Ka aasta algul langes müük liitrites mõõdetuna 8 protsenti ning sajaprotsendiliseks alkoholiks teisendatuna 3,3 protsenti, selgus Soome tervishoiu järelevalveameti Valvira müügiandmetest jaanuarist aprillini.

THL-i andmetel vähenesid Soomes mullu kogukulutused alkoholile, kuigi 2018. aastal tehtud alkoholiseaduse muudatuse tagajärjel tulid kuni 5,5-protsendise alkoholisisaldusega joogid müügile toidukauplustesse.

Tallinlaste sõnul oli juulis Soome turiste linnas jälle rohkem, kuid statistikat pole veel avaldatud. "Müük on möödunud suvega võrreldav," lausus Imre Poll Tallinna sadamas asuva Superalko poe kohta.

Polli sõnul taastus müügi tavatase pärast seda, kui Soome ja Eesti vaheline piir juunis avati. Juuni keskel lõpetati Soomes Eestist saabumisel kahenädalase karantiini nõue ning pärast seda on Superalkos klientide arv tõusnud. Superalko müük langes viirusepiirangute ajal 20–30 protsenti.