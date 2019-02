Eesti teadus on maailmas tipus, kuigi seda on erasektoris kõigest 10%, nentis Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. "See ei ole konkurentsieelis, see on tragöödia," sõnas ta, teadlaste tööd ei jõua piisavalt palju tööstusesse.

Eesti teadus on maailmas tipus, kuigi seda on erasektoris kõigest 10%, nentis Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. "See ei ole konkurentsieelis, see on tragöödia," sõnas ta, teadlaste tööd ei jõua piisavalt palju tööstusesse.

Maakera suurus on konstantne, mistõttu segaduse tekkimisel peab inimeste arv vähenema, rääkis Soomere Postimehe ja advokaadibüroo Tark majanduskonverentsil "Risttee". "Avatud süsteemide olemuslik joon sarnaneb kinniste omadega, see on detailide prognoosimatus," selgitas Soomere. "Nii vee molekulide liikumine kui inimeste teod ja mõtted on põhimõtteliselt prognoosimatud."

Isoleeritud süsteemis liiguvad kõik surma suunas, kuigi hea peidupaik on koht, kuhu vahel pugeda peitu elu üle järgi mõtlema, rääkis Soomere. "Majanduskasv ja isegi praeguse ühiskonna struktuuri ja heaolutaseme hoidmine nõuab mingit minimaalset energiavoolu ja energiavahetust."

Küsimus on selles, kas välismaale lihtsalt piiludes saaks midagi paremaks muuta. "Mida avatum on maailm, seda paremad on šansid nendele, kes oskavad informatsiooni nutikalt kasutada," selgitas Soomere. "Eesti väiksuse tõttu on meil unikaalsed võimalused olla kiiremad."

