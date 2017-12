Soomes on tuhanded majapidamised paakunud lume tõttu elektrita, kõige keerulisem on olukord Põhja-Karjalas ja Kainuus. Paakunud lumi on lõhkunud elektriliine kõige rohkem Ida-Soomes, kus elektrita on üle 6000 kliendi.

Pilt: Scanpix