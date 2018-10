Soomlasedki istuvad tormide järel elektrita

Kuigi hiljutine torm viis elektri 13 500 majapidamisel, mõjub mõningase lohutusena teadmine, et tugev tuul tekitas näiteks mullu poole vähem rikkeid kui aastal 2010, ehkki tuule kiirus on aastate lõikes kõikunud enam-vähem samal tasemel.

Kuigi hiljutine torm viis elektri 13 500 majapidamisel, mõjub mõningase lohutusena teadmine, et tugev tuul tekitas näiteks mullu poole vähem rikkeid kui aastal 2010, ehkki tuule kiirus on aastate lõikes kõikunud enam-vähem samal tasemel.

Suuremad katkestused tekivad tavaliselt juhul, kui tuule kiirus on üle 25 m/s, sest sinnamaani peaksid liinid olema projekteeritud vastu pidama. Seni on Elektrilevi viidanud, et õhuliinide viimine maa alla on maakohtades liiga kallis. Siiski võib suuremat läbimurret oodata aastaks 2030, kui liinistik peaks olema veelgi ilmakindlam.

Tiheda asustusega piirkondades on võrk juba praegu maakaablis, aga lootus, et Eesti elektri õhujuhtmetest üldse kunagi vabaks saab, ei ole määratud täituma, sest igasse metsatalusse ei hakata kilomeetrite viisi kaablikraave kaevama. Tegelikult istuvad ka meist märksa jõukamas Soomes suuremate tormide järel elektrita sajad tuhanded kliendid – nagu see näiteks juhtus tormi Eino järel 2013. a sügisel.