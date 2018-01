Tallinna Televisiooni töötajad andsid saate "Soovime head" kaudu edasi oma uueaastasoovid ja alustajaks on muidugi telekanali juhatuse liige Revo Raudjärv.

"Tänan Tallinna Televisiooni vaatajaid, et olite meiega 2017. aastal ja ootame Teid Tallinna Televisiooni vaatama ka aastal 2018!" soovib ta. "Ma luban, et uuel aastal töötab meie kollektiiv südamega ja et programm läheb iga aastaga paremaks nagu punane vein!"

"Et uuel aastal oleks rohkem neid hetki, mis härdusest pisara silma toovad või rõõmust kilkama panevad!" Diktor Katrin Toome.

"Soovin, et uuel aastal ei varjutaks virtuaalmaailm reaalmaailma, et me ei unustaks ühelgi hetkel oma kalleid ja lähedasi inimesi." Saatejuht Jaako Väli.

"Soovin, et meil kõigil oleks rohkem julgust: julgust teha seda, mida me armastame; julgust unistada veelgi suuremalt ja julgust öelda – aitäh, et oled olemas." Turundusjuht Katrin Hinrikus.

"Soovin helgeid hetki iseendale ning kallimate seltsis," ütleb uudistejuht ja "Nädal+" saatejuht Nele Kullerkupp ning välisuudiste toimetaja, "Nädal+" ja "Ajurünnak" saatejuht Toomas Kask lisab: "Ja mina soovin, et pea saaks ikka parandatud ja need lubadused, mis suure suuga said lubatud, uuel aastal ka täide saaks viidud."

"Ma soovin Teile hingerahu ja südamesoojust, sest siis on ka tervis parem – uskuge mind!" Reporter ja "Terve tervis" saatejuht Riina Reiman.

"Soovin erilisi hetki uue aasta igasse päeva!" "Täna+" ja "Naised, kes ei nuta" saatejuht Kadri Aavik.

"Igaühele raha sama palju kui hullul kommipabereid ja et uus aasta tuleks veel parem kui elu ise. Sellest peaks piisama ka neile, kes on nii nõudlikud, et ka parim pole neile hea!" "Korra kaitsel" toimetaja Peeter Võsa.

"Soovin, et Teil läheks järgmisel aastal matemaatikas hästi, et oleks vähemalt üks inimene, kellega on lihtne korrutada ja jagada!" Reporter Üllar Luup.

"Ma soovin Teile uueks aastaks head tervist, mis võimaldaks teil liikuda Teie unistuste suunas!" Peaprodutsent Maxim Tuul.

"Tõelised sõbrad ühe telekanali jaoks on muidugi televaatajad ja siinkohal üks tsitaat: tõelised sõbrad on nagu hommikud – sa ei saa neid kogu päevaks, aga nad on olemas, kui sa üles ärkad, igal hommikul, igal nädalal, kuul ja aastal. Ilusat uut 2018. aastat kõigile!" võtab Revo Raudjärv Tallinna Televisiooni töötajate uusaastasoovid kokku.