Sõpruse puiestee 5 hoone rekonstrueerimistööd kulgevad plaanipäraselt

Täna, 14. detsembril tutvus Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ja Tallinna Linnavaraameti esindajad Sõpruse puiestee 5 hoone rekonstrueerimistööde seisuga. Ehitustööd kulgevad plaanipäraselt ja esimene korpus valmib märtsikuu lõpuks.

"Meil on hea meel, et Kristiine tegevuskeskuse hoone saab korda. Nii majaelanikud kui ka Kristiine päevakeskus ning Laste ja peredekeskus on seda pikalt oodanud. Ehitaja kinnitas meile, et kõik tööd on kulgenud plaanipäraselt," selgitas linnaosavanem Jaanus Riibe.

"Sõpruse 5 hoone puhul kasutatakse tänapäevaseid energiasäästlikke lahendusi ja selletõttu suureneb hoone energiatõhusus märkimisväärselt. Kui varasemalt ei olnud hoones igas toas sooja vett, siis uuenenud sotsiaalmajas on dušinurk igas korteris ja samuti ka toiduvalmistamise võimalus. Eakate päevakeskus ning laste- ja peredekeskus kolivad keldrist ära ja saavad uuemad ning avaramad ruumid hoone esimesel ja teisel korrusel. Rahvast käib nii palju, et vanad ruumid jäid juba kitsaks. Keldrikorrusele tulevad panipaigad ja saunad, üks naistele ja teine meestele. Ka hoone ligipääsetavus saab olema senisest palju parem. Kui seni ei olnud hoones lifti, aga maja elanikud on pigem vanemas-eas, siis on lifti ehitamine hädavajalik samm," loetleb linnaosavanem uuendamise positiivseid külgi.

Ehitustööd algasid augusti alguses ja kestavad kokku viisteist kuud. Töid tehakse kahes etapis: esimese etapi tööd lõpetatakse märtsis ja kogu hoone peab valmis saama 2019. aasta lõpuks. Vanast majast jäävad alles vaid seinad ja laed. Kõik muu on uus, alustades ventilatsiooni-, kütte- ja kanalisatsioonisüsteemidest lõpetades fassaadi ja katusega. Sõpruse pst 5 hoone A korpuses saavad olema päeva- ja peredekeskuse ruumid. Lisaks kõrgematel korrustel 52 korterit. Maja B korpuses 49 sotsiaalkorterit. Kokku tuleb 101 elamispinda, millest 19 on kahe- ja 82 ühetoalist korterit. Korterid ja kontoriruumid sisustatakse vajaliku mööbli ja seadmetega.

Selle ühiselamutüüpi kortermaja rekonstrueerimisprojekti koostas Acto Consult OÜ arhitektid Aare Asberi juhtimisel. Rekonstrueerimistöid teostavad OÜ Nordlin Ehitus spetsialistid ja omanikujärelvalve teenust osutavad Inseneribüroo Telora OÜ insenerid.

Kogu projekti maksumus on üle nelja miljoni euro.