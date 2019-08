"Mulle tundub, et kõige suurem saavutus selle valitsuse puhul on see, et nad on koos püsinud," ütles sotsioloog Iris Pettai valitsuse sadat tegutsemispäeva hinnates. "Kui tulemustest rääkida, siis alkoholiaktsiis on hästi vastu võetud nii elanikkonna kui ärimaailma poolt."

"Mulle tundub, et kõige suurem saavutus selle valitsuse puhul on see, et nad on koos püsinud," ütles sotsioloog Iris Pettai valitsuse sadat tegutsemispäeva hinnates. "Kui tulemustest rääkida, siis alkoholiaktsiis on hästi vastu võetud nii elanikkonna kui ärimaailma poolt."

"Mulle tundub, et kõige suurem saavutus selle valitsuse puhul on see, et nad on koos püsinud," ütles Pettai. "Neil on tulnud ju tegutseda väga tugeva kriitika all!"

"Kõige paremini tunneb end EKRE, kes kriitikat ei põe ja kellele tähelepanu keskpunktis olek näib sobivat ehk nagu öeldakse, pole olemas halba reklaami!" sõnas Pettai. "Et EKRE tunneb ennast hästi, näitavad ka tema reitingud, mille kõval Keskerakonna reitingud kahvatuma kipuvad."

"Kui tulemustest rääkida, siis alkoholiaktsiis on hästi vastu võetud nii elanikkonna kui ärimaailma poolt," rääkis Pettai. "Praeguses majandusolukorras oli see valituse poolt kindlasti mõistlik samm. Kuigi sotside alkoholitarbimise vähendamise siht iseenesest oli üsna õige, viis see ometigi lubamatult palju aktsiisiraha Eestist välja. Miks peaksime selle raha kinkima lätlastele! Soome turistide arv kahanes samuti, koos sellega jäid ka teatrid pooltühjaks. Ei ostnud ju turistid siit ainult alkoholi, vaid külastasid ka juuksureid ja teisi teenindusasutusi. Eetiliselt küll õige soov, kuid meie majandus polnud selleks valmis. Samuti mõjutab ju alkoholiaktsiis maapiirkondi, eriti Lõuna-Eesti vaeseid maapoode."

"Minu arvates on sellel koalitsioonil praegu päris palju häid ideid," sõnas Pettai. "Mulle näiteks väga meeldib Repsi idee, et põhikooli lõpetaja saaks ka Eesti kodakondsuse. Samuti Jaak Aab ajab riigireformi päris kenasti. Kõige raskem tundub olevat pensionireformiga seonduv, Isamaa valimislubadus teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisest. Ehk mida täpselt fondidest vabaneva nelja miljardiga teha plaanitakse ? Teise küsimuse tekitab Keskerakonna lubatud pensionitõus. Tähtis teema, sest Eesti pensionäride vaesus on Euroopa kõrgeim. On vaid neli riiki, kus pensionäride vaesusrisk on üle 30%. Need on Läti, Leedu, Bulgaaria ja Eesti, kusjuures meil on see kõige kõrgem – 47,5 % ehk ligi pooled pensionärid elavad vaesuseriskis. Pensionitõusuks raha leida aga on keeruline, kuigi probleem on olemas. Alkoholiaktsiis kuluks siin väga ära!"

"Mina soovin sellele valitsuskoalitsioonile jõudu ja jätku," ütles Pettai. "Koalitsioon pole veel ennast ammendanud!"

"Näiteks lasteasutuste mahetoidule viimise plaan on igati väärt idee," lisas Pettai. "Muidugi teeb see toidu kallimaks, kuid meie mahetoit on kindlasti tervislikum."

Mõis: alkoholiaktsiisi langetamine on näide valitsusliidu heast sisust

"Käitumise poolest halb, aga sisu poolest normaalne," iseloomustas ärimees Jüri Mõis lühidalt tänast valitsusliitu.

Mõisa hinnangul saab mõõta valitsusliidu tööviljakust esimese poole aastaga, kuna just koalitsiooni algus on kõige viljakam aeg. "Pool aastat ongi see aeg, kui saab otsuseid kiiresti teha, pärast kogunevad mitmesugused grupeeringud, kes on kõige vastu," ütles Mõis.

Praeguse valitsusliidu heast sisust tõi Mõis näite alkoholiaktsiisi langetamisest. "Kõik lubasid seda langetada, aga keegi ei asunud seda tegema," ütles ta.

Veskimägi: tööstureid mõjutas aktsiisilangetus vähe

Ettevõtja Enn Veskimägi leiab valitsuse saja esimese päeva tegusid kommenteerides, et aktsiisilangetus mõjutas tööstureid vähe.

"Üksikuid valdkondi nagu kaupmehi ja turiste aktsiisilangetus soodsalt mõjutas, kuid minule kui töösturile see mingit mõju ei avaldanud," rääkis Veskimägi. "Kuna mul on eksportiv ettevõte, siis valitsuse tänased otsused minu äris midagi muutnud ei ole. Ennekõike sõltun ma välisturgude nõudlusest."

Lahendust ootab Veskimägi sõnul tööjõupuuduse probleem.



"Praegu tundub valitsusel oma sisemisi probleeme nii palju olevat, et ettevõtluse probleemide lahendamiseks aega ei jäägi," ütles Veskimägi. "Kui EKRE soovib panna ettevõtjad vastutama oma välistööliste taustauuringute eest, võivad paljud projektid üldse pooleli jääda. Sedapidi neid asju ei lahenda. Täna on nt Ukraina ajutine tööjõud aidanud praeguses tööjõupuuduses paljusid projekte lõpule viia."