SpaceX saatis ilmaruumi USA valitsuse salajase satelliidi

USA tehnoloogiaettevõtte SpaceX lähetas pühapäeval ilmaruumi Ühendriikide valitsuse salajase satelliidi koodnimega Zuma. Missiooni iseloom ja sellega seotud agentuur on endiselt varjatud saladuslooriga.

Taaskasutusrakett Falcon 9 saadeti Floridast Canaverali neemelt teele pimeduse varjus kell kaheksa õhtul kohaliku aja järgi, vahendas BNS.

Start pidi esialgsete plaanide kohaselt aset leidma novembris, kuid lükati edasi, sest Californias asuv firma soovis põhjalikumalt üle kontrollida ninakoonuse osa, mis satelliiti kaitseb.

Satelliidi valmistaja Northrup Grumman märkis üksikasju täpsustamata, et see on mõeldud Ühendriikide valitsuse tarvis ning toimetatakse maalähedasele orbiidile,.

SpaceX ja Pentagon ei ole vastanud kommentaarisoovile missiooni iseloomu kohta.

SpaceX on lähetanud varem kosmosesse riikliku julgeolekuga seotud laste, muuhulgas luuresateliidi ja kosmoselennuki X-37B USA õhujõudude tarvis.

Kompanii ei näidanud internetiülekandes Zumat pärast selle eraldumist raketi esimesest astmest, kuid kinnitas, et last on edukalt teel maalähedasele orbiidile.

Falcon 9 sujuvat maandumist Canaverali neemele tervitati SpaceX-i peakorteris Californias Hawthorne'is juubeldustega.

SpaceX-i juht Elon Muski eesmärgiks on viia tehnoloogia sellisele tasemele, et raketid oleks ühel päeval sama taaskasutatavad kui lennukid, mis omakorda viiks märgatavalt alla kosmoselendude maksumuse.