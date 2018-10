Statistika: haiglaravi voodite arv tasapisi väheneb

"Ma nõustun tööandjate manifesti mõttega, et kõige keskpunktis peab olema inimene," rääkis peaminister Jüri Ratas Äriplaani konverentsil. "Finantskriisi järel on arenenud riikides sissetulekute ebavõrdsus suurenenud, kuid Eesti ujub heas mõttes vastuvoolu, sest meil on sissetulekute ebavõrdsus vähenenud."