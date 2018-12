Strasbourgis sai tulistamises surma kolm ja haavata 12 inimest

Prantsusmaa idaosas asuvas Strasbourgis leidis teisipäeval aset tulistamine jõuluturu lähedal, surma sai kolm ja haavata 12 inimest. Prantsuse meedia info kohaselt on ründaja 29-aastane ja politseile varasemast teada. Meest olevat jälgitud radikaliseerumise ja võimaliku terroriohuga seoses.

Prantsusmaa siseminister Christophe Castaneri tegi pressile vastavasisulise avalduse täna varahommikul, vahendas BNS.

Linnapea Roland Ries oli veidi enne seda rääkinud nelja inimese hukkumisest ja neljast ohvrist kirjutas ka meediakanal France 24.

Prantsusmaa meedia andmetel on politsei tuvastanud Strasbourgis teisipäeva õhtul kolm inimest tapnud ja veel 12 haavanud mehe.

Väljaande Figaro info kohaselt on ründaja 29-aastane ja politseile varasemast teada. Meest olevat jälgitud radikaliseerumise ja võimaliku terroriohuga seoses.

Uudisteagentuuri AFP andmetel sai mees rünnaku käigus haavata, kuid tal õnnestus põgeneda.

Mõnedel andmetel on tulistaja isik siiski tuvastatud ja tegemist on varasemast politseile tuttava mehega, keda jälgiti radikaliseerumise ja võimaliku terroriohuga seoses. Viimase informatsiooni kohaselt sai ründaja tulevahetuses julgeolekuametnikega haavata, kuid tal õnnestus põgeneda.

"Strasbourgi kesklinnas toimus tulistamine, " kinnitas aselinnapea Alain Fontanel.

Võimud soovitasid inimestel kodudes püsida, kuni olukord on lahendatud. Samuti hoiatati kuulujuttude levitamise eest.

"Käimas on suur julgeolekuoperatsioon. Elanikel palutakse kodudes püsida," kirjutati siseministeeriumi teadaandes.

Lähedalasuvas restoranis viibinud uudisteagentuuri STT ajakirjanik Milja Rämö ütles, et kuulis vähemalt kahte lasku. Rämo sõnul nägi ta restorani aknast, kuidas ühte meest elustati.

"Kuulsin laske ja seejärel kustutati restoranis tuled. Tänavalt kostus karjumist, mille järel tuli restorani peitu veel umbes 15 inimest. Söögikohta tuli ka politseinik, kes asus inimesi küsitlema. Ma arvan, et peame siin olema veel mõnda aega," kirjeldas ajakirjanik.

Kohapeal on Rämo sõnul ka välisturiste, kel on raskusi restoranitöötajate ja võimude juhendite mõistmisega.

Algselt kirjutati sotsiaalmeedias, et tulistamine leidis aset jõuluturul, kuid võimud täpsustasid hiljem, et kolmes erinevas kohas Kleberi väljaku läheda.

Strasbourgis toimus tulistamise hetkel Euroopa Parlamendi istung. Parlamendihoone uksed lukustati.

Kohaliku meedia teatel kahtlustatakse tulistajat ka inimese ründamises ühes kaubanduskeskuses täna hommikul.

Sündmuskohale on teel Prantsusmaa siseminister Christophe Castaner. Siseminister ütles, et vestles juhtunust president Emmanuel Macroni ja peaminister Edouard Philippega. Prantsuse terrorismivastase võitluse prokurör algatas rünnaku suhtes uurimise.

Ühes Strasbourgi kesklinnas asuvas teises restoranis viibisid ka europarlamendi saadik Urmas Paet ja ajakirjanik Neeme Raud, kes ei saanud äreva olukorra tõttu sealt lahkuda, edastas Postimees.

Nad püsisid sündmuspaigast umbes 50 meetri kaugusel asuvas hoones, mille ees oli ka üks laip.

"Euroopa Parlamendilt tuli just teade, et Strasbourgi kesklinnas on tulistamine, võimalik, et mitmes kohas samaaegselt, soovitus on kõigil jääda siseruumidesse," rääkis Strasbouorgi vanalinna ühes restoranis viibiv Paet täna õhtul kella 22.15 paiku Postimehele.

"Need, kes on kuskil linnas, jääksid siseruumidesse. Euroopa Parlamendi hoone on suletud, et sealt ei läheks inimesed välja. Kesklinnas käib politseioperatsioon, et tabada kas tulistaja või tulistajaid. See on ka ebaselge, kas neid on üks või mitu," lisas Paet.

Paet märkis, et kohalikelt võimudelt ei olnud alguses üldse mingit teadet, ainult europarlamendi turvateenistus jagas informatsiooni toimuva kohta sõnumiga.

Kella 23.40 paiku lisas Paet, et võimude soovitus viibida siseruumides on jätkuv.

"Tänaval üksikuid inimesi ikkagi liigub, päris tühjad tänavad siit vaadates ei ole. Samas siin sõidab politseiautosid ja politseioperatsioon jätkub," ütles ta.

Ruumidesse sulgunud inimeste meeleolu on Paeti sõnul pigem rahulik ning püütakse uudiseid jälgida.

"Lõplikku, adekvaatset infot, mis toimub, ei ole. Inimesed üritavad telefonides surfates saada infot ja siis politseiniku jutt, samuti mina saan aeg-ajalt parlamendi turvateenistuselt teateid," sõnas europarlamendi saadik.

Koos Paetiga samas restoranis viibinud ajakirjanik Neeme Raud rääkis Postimehele, et kõik aknaluugid olid restoranis kinni pandud, enamus inimesi istus telefonides ja kohal viibinud ajakirjanike seltskond hakkas kohe telefoni teel reportaaže andma.

"Kõik istuvad telefonides ja ootavad, keegi mitte midagi ei tea. Selline närvilisus on siin õhus," kirjeldas Raud Postimehele olukorda. Ta lisas, et piirkonnas on majadel kõigil akendel, kus võimalik, luugid ette tõmmatud.

Peaminister Jüri Ratas avaldas ööl vastu kolmapäeva kaastunnet Strasbourgis toimunud tulistamise ohvrite omastele.

"Minu sügav kaastunne Strasbourgis toimunud tulistamises hukkunute pereliikmetele ja lähedastele," kirjutas ta. "Soovin kiiret paranemist kõigile vigastatutele ning jõudu politseile kahtlusaluse kiirel tabamisel."

"Palun kõigil Strasbourgis viibivatel eestlastel säilitada rahu ning hoiduda kuni olukorra lahenemiseni võimalusel turvaliselt siseruumidesse," lisas Ratas.