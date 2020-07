Stroomi ranna suplusvee kvaliteet on jätkuvalt hea

"Samuti on Pikakari ranna suplusvee kvaliteet jätkuvalt väga hea – see tähendab, et mõlemate Põhja-Tallinna randade vesi on puhas," ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid.

"Terviseameti 10. juulil võetud veeproovide analüüs näitas, et vesi Stroomi rannas vastab nõutele. Samuti on Pikakari ranna suplusvee kvaliteet jätkuvalt väga hea – see tähendab, et mõlemate Põhja-Tallinna randade vesi on puhas," ütles Järvelaid.

Vee puhtust määravad kaks mikrobioloogilist parameetrit - enterokokid ja E.coli bakterite sisaldus vees. Terviseameti 10. juulil võetud veeproovi järgi oli Stroomi ranna suplusvee mikrobioloogiliste uuringute tulemused normide piires.

Stroomi ranna puhul peab arvestama asjaoluga, et rand ja rannapark paiknevad üleujutusalas, mis tähendab, et suuremate sademete puhul on vee kvaliteet mõjutatud. Lisaks võivad ranna merevee kvaliteeti mõjutada ka lähedal asuvate linnaosade inimtegevus, pinna- ja sadeveed, millega kanduvad jääkreostuskollete territooriumite sadeveed Kopli lahte.