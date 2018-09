Südamelabürint kutsub tervist ja eluviisi testima

Vabaduse väljakule püstitatud südamelabürindis saab testida tervisenäitajaid, õppida elustamist ning vaadelda südamega seotud eksponaate. Üritus on kõigile tasuta.

Reedel, 28. septembril kella kahest kuueni saab Vabaduse väljakule püstitatud südamelabürindis panna proovile oma elustiili, testida tervisenäitajaid ning õppida elustamist. Eestis kulub südamehaiguste ravile aastas ligi 100 miljonit eurot, haiguste ennetamine aitaks pikendada nii Eesti inimeste tervena elatud aastaid kui säästa ühist rahakotti.

Südamepäeva ürituse avavad kell 14 tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning Haigekassa juht Rain Laane. Kõik huvilised saavad oma elustiili proovile panna südamelabürindis, mille läbimine annab teada, kas eluviis on piisavalt südamesõbralik, vajaks parandamist või hoopis kannapööret. Lisaks ootab sadat esimest labürindi läbinut tervishoiumuuseumi priipääse. Labürinti sisenedes tuleb teha ruumist ruumi liikudes valikuid elustiilist lähtuvalt. Iga valik mõjutab lõpptulemust ning hiljem saab soovi korral uuesti siseneda ja vaadata, kuidas teised valikud tulemust muudaksid.



"Eestlastele on loomuomane muretseda ja guugeldada," ütles Haigekassa juht Rain Laane. "Nende kahe abil pannakse endile kodudes kümneid diagnoose, selle asemel, et keskenduda haiguste ennetamisele ja tervena elamisele. Laialt levinud arvamuse kohaselt on tervis arsti või saatuse kätes, aga ennekõike sõltuvad tervena elatud aastad ikka igaühe enda valikutest. Paraku tikub olema nii, et inimesed, kes usuvad, et on immuunsed alkoholile, tubakale, vähesele liikumisele ja ühekülgsele toidulauale, jäävad elu lõpus koormaks nii iseendale, lähedastele kui riigi rahakotile. See kõlab karmilt, aga parem oleks kui äratuskell hakkaks peas helistama kohe, mitte siis kui üks tervisehäda teist taga ajama hakkab."



Lisaks südamelabürindile pakub Vabaduse väljakule püstitatud südametelk erinevaid tegevusi ja atraktsioone, näiteks Tallinna Kiirabi meedikud õpetavad elustamist, PERHi Diagnostikakliinik ja Eesti Tervishoiu Muuseum mõõdavad erinevaid tervisenäitajaid ning AHHAA keskus toob välja südamega seotud eksponaadid. Päeva juhib Jüri Muttika ning üritus on osalejatele tasuta.



Südamepäeva aktsiooni eesmärgiks on pöörata tähelepanu südamehaiguste ennetusele, tegu on osaga suuremast teavituskampaaniast. Mullu suri Eestis südame- ja veresoonkonna haigustesse 8005 inimest, mida on üle kahe korra rohkem kui pahaloomuliste kasvajate ja üle saja korra rohkem kui liiklusõnnetuste tõttu lahkunuid.