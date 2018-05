Sügava puudega täiskasvanutele avati igapäevaelu toetamise teenus

Teenus on mõeldud inimestele, kellel on diagnoositud raske või sügav intellektihäire ning kes ei ole ise võimelised sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi.

Alates 18. juunist hakatakse Tallinnas aadressil Merimetsa tee 1 pakkuma teenust sügava puudega täiskasvanutele, kes vajavad iga päev abi ja juhendamist. Teenuse nimi on igapäevaelu toetamise teenus päeva ja nädalahoiuna.

Teenus on mõeldud inimestele, kellel on diagnoositud raske või sügav intellektihäire (diagnoos F72-F73) ning kes ei ole ise võimelised sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi. Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele veel ka suurt hooldust, pidevat kõrvalabi või püsivat igapäevaste tegevuste üle võtmist tegevusjuhendaja poolt.

Teenust saab kasutada igal äripäeval kuni 21 päeva kuus. Vajadusel on võimalik jääda ka ööbima. See tähendab, et kliendil on võimalik tulla teenusele esmaspäeva hommikul ja minna koju reede õhtul.

Sellest aastast tasub teenuse eest, kui inimene vastab teenuse saamise tingimustele (diagnoos F72-F73 ja rehabilitatsiooniplaan), Sotsiaalkindlustusamet. Inimene ise peab tasuma vaid toidu ja majutuse eest (majutuse eest juhul, kui jääb ka ööbima).

Teenust on võimalik kasutada ka nendel inimestel, kes Sotsiaalkindlustusameti kaudu teenust ei saa. Sel juhul tuleb teenuse eest tasuda ise. Tasuline teenus maksab 4 € tund.

Merimetsas alustatakse juunist teenuse pakkumist kuni 11-le inimesele, tulevikus laiendatakse teenust 25-le inimesele.

Infot uue teenuse kohta saab lugeda ka Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused või võttes ühendust meiega telefonil 5340 7594