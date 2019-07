Suplusvee temperatuur on tõusnud üle 20 kraadi

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Kõige soojem merevesi on Hiiumaal Heltermaa rannas - 21,5 kraadi, ja Haapsalus 20,6 kraadi. Siseveekogudest on kõige soojem vee temperatuur mõõdetud Peipsi järves ja Emajões.

Viimase kahe nädala ilusamad suveilmad on tõstnud suplusvee temperatuuri üle 20 kraadi, vahendas BNS.

Ilmateenistuse andmetel on kõige soojem merevesi Hiiumaal Heltermaa rannas - 21,5 kraadi, ja Haapsalus 20,6 kraadi. Siseveekogudest on kõige soojem vee temperatuur mõõdetud Peipsi järves Mustvee piirkonnas 21,2 kraadiga ning Emajões Tartu piirkonnas 21,1 kraadiga.

Madalaim veetemperatuur on mõõdetud meres Mõntus, kus veesooja on 15,6 kraadi, ning siseveekogudest Lõve jões 11,3 kraadiga ja Kunda jões, kus veesooja on 13,5 kraadi.

Ametlik suplushooaeg kestab 1. juunist kuni 31. augustini.