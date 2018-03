Suri tuntud teadlane Stephen Hawking

"Ta oli erakordne teadlane ja erakordne mees, kelle töö ja pärand jääb elama paljudeks aastateks. Tema julgus, püsivus, äärmine tarkus ja huumorimeel inspireerisid inimesi üle kogu maailma," ütles ta lapsed.

Suurbritannia tunnustatud füüsik Stephen Hawking suri 76-aastasena, vahendas BNS perekonna eestkõneleja teadet.

"Me oleme sügavalt kurvastatud oma armastatud isa lahkumisest," kirjutasid Hawkingi lapsed Lucy, Robert ja Tim meediale edastatud teadaandes.

"Ta oli erakordne teadlane ja erakordne mees, kelle töö ja pärand jääb elama paljudeks aastateks. Tema julgus, püsivus, äärmine tarkus ja huumorimeel inspireerisid inimesi üle kogu maailma," lisasid lapsed.

Stephen William Hawking sündis 8. jaanuaril 1942. aastal Oxfordis.

Hawking oli Paavsti Teaduste Akadeemia ja mitmete teiste tunnustatud teadusühingute liige ning aastatel 1979–2009 Cambridge'i ülikooli matemaatikaprofessor.

Hawking saavutas edu populaarteaduslike töödega, kus arutles muu hulgas oma teooriate ja kosmoloogia üle. Tema töö keskendus relatiivsuse - ruumi ja aja olemuse - ning kvantteooria (kuidas käituvad kõige väiksemad osakesed) kokku toomisele, et selgitada universumit. "Minu eesmärk on lihtne. See on universumi täielik mõistmine, miks see on selline, nagu ta on ja miks ta üldse eksisteerib," on füüsik öelnud.

Hawking põdes alates 1963. aastast amüotroofset lateraalskleroosi (ALS), mis põhjustas pea täieliku liikumisvõimetuse. Hawking ei saanud ise rääkida, mistõttu kasutas ta enda väljendamiseks kõnesüntesaatorit.

"Minult küsitakse üsna tihti, mis tunne on elada ALS-iga?" kirjutas ta kunagi. "Vastus on: mitte suurem asi. Püüan elada nii normaalset elu kui võimalik ja mitte mõelda oma haigusele ega asjadele, mida see takistab mul tegemast."

Hawking alustas 2015. aastal kõigi aegade ulatuslikumat projekti mõistusliku elu otsimiseks universumis. Kümnele aastale plaanitud 143 miljoni eurose eelarvega projekt, mida toetab Silicon Valley ettevõtja Juri Milner, on seni kõige ulatuslikum ja intensiivsem teadusuuring maaväliste intelligentse elu märkide otsimiseks. Milner ja Hawking juhtisid ühtlasi teadlaste rühma "Breakthrough Starshot", mis töötab ambitsioonika uurimisprogrammi kallal eesmärgiga luua ülikompaktsete ja ülikergete kosmoselaevade ehk "nanosõidukite" laevastik.