Süüdistus: Andrus Veerpalu lubas oma toas tegeleda veredopinguga

Mullu lahvatanud Seefeldi dopinguskandaalis uhub aeg kaldale üha rohkem detaile, vahendas BNS Postimeest. Innsbrucki prokuratuur ütles, et nemad süüdistavad häbistatud kahekordset murdmaasuusatamise olümpiavõitjat Andrus Veerpalu spordipettusele kaasa aitamises.

Willami sõnul on Veerpalu süüdistuse sisu väga lihtne. "Ta lubas Seefeldi MM-i ajal ühel sportlasel ja dopinguarstil (ei täpsustatud, kes need olid – toimetus.) oma toas tegeleda veredopinguga. Pettusega tehti kahju rohkem kui 5000 euro ulatuses." Lisaks veredopingule süüdistatakse eestlast spordipettuses osalemises seoses keelatud ainetega.

49-aastane Veerpalu pole viimase pooleteise aasta jooksul andnud ainsatki kommentaari. Küll on aga on üsna selge, et ta aitas veredopinguga oma poega Andreas Veerpalu ning oli tõenäoliselt seotud ka oma hoolealuse Aleksei Poltaranini keelatud ainete juhtumiga. Veerpalule määrati esialgu ajutine võistluskeeld, mis pidanuks saama kinnituse kohtuistungil. Endine tippsuusataja kaebas aga otsuse edasi Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži.

8. oktoobril astub Innsbruckis kohtu ette Andreas Veerpalu, kuid süüdistusest hoolimata pole veel Willami sõnul selge, millal tabab sama saatus Andrus Veerpalu. Prokuratuuri esindaja lisas, et ühtegi kolmandat eestlastega seotud aktiivset kaasust praegu pole.

26-aastane Andreas Veerpalu on sarnaselt isale avalikkuse eest kadunud kui tina tuhka. Eelmisel nädalal selgus, et ta on Austriast saanud kriminaalsüüdistuse spordipettuses. Lisaks veredopingule kahtlustatakse Innsbrucki prokuratuuri sõnul, et Andreas Veerpalu tarvitas kasvuhormoone somatropiini ja gonadoreliini ning keelatud ainet albumiini, et varjata dopingu tarvitamist.

"Albumiin moodustab suurema osa valkudest, mis seob vett. Soolavett ja albumiini kutsutakse teaduslikult plasmaekspanderiteks, mille eesmärk on suurendada veresoontes oleva vere mahtu. Kui võtta vereproov, et tuvastada, kas verega on manipuleeritud, võib rohkema vee olemasolul jääda mulje, et kõik on normaalne," selgitas tänavu Kuku Raadio saates "Saade" spordibioloog Kristjan Port.

Innsbrucki prokuratuuri sõnul hakkas Veerpalu keelatud võtteid kasutama hooajal 2016/17. "Ta tegi oma sponsoritele kahju umbes 12 000 eurot. Lisaks süüdistatakse teda seotuses kriminaalse organisatsiooniga, kus ta oli liige. Seal oli ka dopinguarst ja teised inimesed," selgitas Willam.

Kurikuulsaks tohtriks on sakslane Mark Schmidt, kes kogus keelatud ainetega tähelepanu juba rohkem kui kümmekond aastat tagasi, töötades maanteejalgratta profitiimide Gerolsteineri ja Milrami heaks.

Laiapõhjaline skandaal kisti päevavalgele eelmise aasta veebruari lõpus Seefeldis põhja suusaalade MMil. Esialgu jäid vahele Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv, hiljem tunnistas veredopinguga patustamist ka Algo Kärp. Lisaks nabiti kinni Kasahstani atleet Aleksei Poltaranin, keda juhendasid Mati Alaver ja Andrus Veerpalu.

Kui esialgu käis jutt peamiselt vere vahetamisest – püüti ju MM-i ajal videopilti hotellitoas olnud Austria suusataja Max Hauke, kel oli nõel veenis –, siis ajapikku on välja koorunud nii mõndagi enamat. Näiteks ilmnes, et lisaks eelnimetatud protseduurile patustasid Veerpalu ja Tammjärv kasvuhormooniga, Kärp keelatud insuliinraviga.

Palju räägitakse ka sellest, et Schmidti üks tähtsamaid abilisi ja oluline niiditõmbaja oli Alaver, keda kutsuti Kindraliks. Saksamaa väljaande ARD andmetel tekkis pealikul eestlastega hea suhe tänu sellele, et meie mehed olevat alati tundud väga suurt huvi kasvuhormooni vastu. Endine tipptreener pole toimunu kohta kommentaare jaganud. Küll aga sai Alaver novembris Harju maakohtust kätte karistuse. Ta pääses üsna kergelt: aastase tingimisi vangistuse, aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga. Lisaks tuli tasuda 810 eurot sundraha.

Endiselt pole teada, kas Alaverile esitatakse süüdistus spordipettuses ka Saksamaa kohtus. Tõenäoliselt mitte. Austrias lõpetati kriminaalmenetlus pärast Eestis tehtud otsust. Kokku on operatsiooniga "Aadrilaskmine" või saksapäraselt "Aderlass" vahele jäänud vähemalt 37 inimest. Mõni neist on saanud kohtulikult karistada, mõni tunnistas pattu vabatahtlikult ning pole pidanud kannatama muud kui dopinguhäbi.

37 inimese hulgas on nii treenereid, arste, määrdemehi, murdmaasuusatajaid, kergejõustiklasi, jalgrattureid, kiiruisutajaid kui ka triatleete. Rahvuste hulgas on austerlaste ja eestlaste kõrval esindatud näiteks sakslased, horvaadid ja sloveenid.

Skandaali keskmes olev tohter Schmidt võeti mullu veebruaris Saksamaal Erfurtis vahi alla ning püsib tänini trellide taga. Müncheni regionaalkohtu esindaja kinnitas Saksamaa väljaandele MDR, et aastaid sportlasi veredopinguga aidanud doktor ei vabane kautsjoni vastu. Kohtu pressiesindaja sõnul algab protsess heal juhul sügisel.

Schmidti advokaadi Juri Goldsteini sõnutsi käitutakse tema kaitsetavaga reeglitevastaselt, sest kohtueelne kinnipidamine on väidetavalt veninud liialt pikaks. "Esitame vajaliku taotluse viivitamatult. Konstitutsioonikohus peab selle üle vaatama," märkis jurist.

Dopingujuhtumitega tegeleva prokuröri arvates ähvardab arsti kuni kümne aasta pikkune vangistus. Teda süüdistatakse lisaks dopinguainete manustamisele ja vahendamisele kehavigastuste tekitamises.

145-leheküljelisest süüdistusest selgub, et Schmidt on veredopingu ja keelatud ainetega abistanud tippsportlasi alates 2011. aastast. Selle eest on ta atleetidelt ja treeneritelt teeninud hinnanguliselt 250 000 eurot sularaha.