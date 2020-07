SUUR KINGITUS: Õhuvägi kinkis muuseumile helikopteri

"Tegu on märgilise sündmusega, sest see on esimene USA-st saadud neljast kopterist, mis on relvastusest maha võetud," ütles lennundusmuuseumi juht Mati Meos.

"Tegu on märgilise sündmusega, sest see on esimene USA-st saadud neljast kopterist, mis on relvastusest maha võetud," ütles lennundusmuuseumi juht Mati Meos.

Neljapäeval jõudis Eesti õhuväe helikopter Robinson R44 Tartu külje all asuvasse lennundusmuuseumisse, vahendas BNS Tartu Postimeest.

Ameerika Ühendriikidelt 2002. aastal kingiks saadud kergkoptereid Robinson R44 kannab õhuvägi maha. Esimesena lõpetas teenistuse õhuväe ainuke ujukitega helikopter. "Tegu on märgilise sündmusega, sest see on esimene USA-st saadud neljast kopterist, mis on relvastusest maha võetud," ütles Meos. "Edasi võetakse relvastusest maha igal aastal üks kopter. Pärast seda õhuväele koptereid enam ei jää."

Eelmine eksponaat, mis jaanuaris muuseumisse jõudis, on Inglismaa ja Prantsusmaa koostöös valminud taktikaline hävitusründelennuk Jaguar.