SUUR VÄLJAKUTSE: Korraldatud jäätmevedu vajab ühtset süsteemi

"Biojäätmete olmejäätmetest eraldamine on ainuke viis, kuidas saaksime hakata liikuma riiklikult ka EL-i seatud ringlussevõtu sihttasemete poole – seni kuni segaolmejäätme sees on köögi- ja sööklajäätmed, ei ole võimalik olmejäätmeid ringlusse võtta," selgitas Ringmajandusettevõtete liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.

"Eestis köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumises on olukord kehv, sest köögi- ja sööklajäätmeid koguvad eraldi vaid pooled omavalitsused," teatas ringmajandusettevõtete liit. "Tallinnas on jäätmete sorteerimisega olukord parem kui Eestis üldiselt," ütles Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark.

Eestis toimuv jäätmete liigiti kogumine on liiga eklektiline, sest mõned omavalitsused on väga eeskujulikud, kuid osad ei täida ka seda, mida on ise endale jäätmehoolduseeskirjaga ette näinud. Keskkonnaameti andmete järgi on näiteks köögi- ja sööklajäätmeid asunud eraldi koguma omavalitsustest umbes pooled.

Jäätmete sorteerimise teadlikkus saab alguse keskkonnaharidusest

Marki sõnul on jäätmete liigiti kogumine keskkonnahariduse teema ja saab alguse eelkõige inimeste käitumisest. "See ei ole selline koht, kus muutused üleöö toimuksid, see võtab aega," lisas ta.

Tallinnas on jäätmete sorteerimisega olukord parem kui Eestis üldiselt. Suurtes linnades on Eestis kohustuslik omada kortermajades, kus on viis või rohkem korterit, eraldi konteinerit paberi ja kartongi jaoks. Rohkema kui kümne korteri puhul peab olemas olema ka biojäätmete konteiner. Tartu ja Pärnu viisid selle nõude sisse neli-viis aastat tagasi, Tallinnas on see kehtinud juba viisteist aastat.

Tallinnas on biojäätmete konteinerid nõutud korteriühistutel olemas, kuid Marki sõnul on iseasi see, kas inimesed seda võimalust ka kasutavad. "Probleemiks on see, et korteris elaval inimesel on võib-olla kraanikausi all ainult üks ämber ehk tuleb tegeleda sellega, et need jäätmed ikka mahutisse jõuaks," ütles ta.

"Väga oluline lisaks kogumissüsteemi loomisele on ka teadlikkus – et inimesed teaksid, miks on oluline jäätmete eraldi kogumine ning sellega oleme ka Tallinnas tegelenud ja kavandame ka järgnevaid kampaaniaid," rääkis ta.

Tallinn näitab eeskuju

Mark tõi näiteks, et Tallinn on katseprojektide käigus elanikele jaganud nii koduseid biojäätmete kogumismahuteid kui ka kompostreid üksikelamutele. "Kakumäe kompostrite pilootprojekti tulemused näitasid, et olmejäätmete mass vähenes 30 protsenti – see on väga suur muutus, mistõttu tuleks sarnast projekti jätkata ka teistes piirkondades. Teine katseprojekt, mis õnnestus samuti hästi, toimus Mustamäel, kus jagasime elanikele biojäätmete kogumiskorve. Ka see katseprojekt näitas, et kortermajades biojäätmete kogumine suurenes 50 protsenti ning nende tulemuste pinnalt on võimalik planeerida juba laiemat kampaaniat," lisas Mark.

Ringmajandusettevõtete liidu tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul on jäätmete ringlussevõtu sihttasemete saavutamiseks kõige olulisem olmejäätmetest just biojäätmete eraldi kogumine. "Eestis kehtib kõigile küll sortimismäärus, kuid see ei toimi nii nagu peaks," rääkis Rüütelmann.

"Korraldatud jäätmeveo osas on viimane aeg kehtestada ühtne süsteem, mille kohaselt hõlmaks korraldatud jäätmevedu biojäätmeid ja segaolmejäätmeid – eriti mis puudutab köögi- ja sööklajäätmeid. Biojäätmete olmejäätmetest eraldamine on ainuke viis, kuidas saaksime hakata liikuma riiklikult ka EL-i seatud ringlussevõtu sihttasemete poole – seni kuni segaolmejäätme sees on köögi- ja sööklajäätmed, ei ole võimalik olmejäätmeid ringlusse võtta."

Tallinn võiks eeskuju näidata ka väiksematele omavalitsustele. "Igal omavalitsusel on oma eelarve, aga koos saab korraldada teavitusalast tööd," ütles Mark ja tõi välja Prügihundi teavituskampaania, mida on Tallinnas tehtud juba üle 15 aasta ja mille käigus on Tallinna raha eest laienenud projekt ka teistes Harjumaa omavalitsustes.

Muu hulgas ka biojäätmete kompostimisega tegeleva AS Keskkonnateenused arendusjuht Kalle Grents sõnas, et omavalitsustes, kus hakatakse tõsisemalt teemaga tegelema, seal hulgas korraldatakse, teavitatakse ja ka jälgitakse, kuidas inimesed käituvad – suurenevad liigiti kogutud biojäätmete kogused oluliselt. "Need omavalitsused, mis on lisanud vaid punkti jäätmehoolduseeskirja, aga ei tegele sisuliselt korraldamise, teavitamise ja kontrolliga, ei saavuta ka muutust," sõnas Grents.