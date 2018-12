Suurbritannia plaanib harjutada Eesti rannikul meredessanti

Suurbritannia plaanib korraldada järgmisel suvel Eesti rannikul meredessantõppuse, kombineerides esmakordselt piirkonnas mere-, õhu- ja maaväe ühistegevust.

Eestis asuva NATO mitmerahvuselise lahingugrupi raamriik Suurbritannia plaanib harjutada ka laiemalt eri väeliikide koostööd ning suurendada järgmises väekontingendi vahetuses raskesoomuse osakaalu, vahendas BNS ERR-i.

Õppus tähendab ühendekspeditsioonijõudude JEF (joint expeditionary force) esmakordset kasutamist Eestis. Briti merevägi on selliseid õppusi korraldanud juba aastaid erinevates paikades ja koostöös erinevate riikidega. Eestis on tegu suvise jõuproovi ja -demonstratsiooniga, vahendas ERR-i uudistesaade "Aktuaalne kaamera".

Suurbritannia kaitseatašee, kaptenleitnant Gary Brooks sõnul on õppus kavandatud juulikuusse.

NATO Eesti kontingendi ülem, kolonel Giles Harris ütles, et tema üksus võtab samuti õppusest osa.

"Meie oleme kohapeal asuv üksus, väike osa sellest, mis on tulemas. JEF järgmisel aastal on meie jaoks võimalus proovida järele ja näidata koalitsioonijõude meie selja taga," sõnas Harris.

Järgmisel aastal on Eestis Briti soomusüksused - 20 tanki senise Briti üksuse koosseisus olnud kümne asemel. Harjutatakse aktiivsemalt koostööd mere- ja õhuväega. Britid toovad Kevadtormi ajaks Eestisse luurekopterid Wildcat ja ründekopterid Apache. "Aktuaalne kaamera" küsis Briti kontingendi ülemalt, kas see lisab stressi igapäevatöösse, sest tulemas on harjutusi, mida varem Eestis tehtud pole.

"Eks me näe. Stress kulub marjaks ära, kuni tegu on õppustega. Me rehkendame raskustega, muidu ei õpi midagi," ütles kolonel Harris.

Briti kaitseatašee on Eestis kolmandat vahetust. Ta on näinud, kuidas koostöö kulgeb. "Aktuaalne kaamera" küsis, kas toimetamine Eestis on vahest brittide jaoks viis näidata, kuidas Brexiti laineharjal koostööd jätkata.

"Brexit ei ole asi, mis mind tööga seoses eriti morjendaks. Kaitse on Suurbritannia jaoks alati olnud NATO valdkond. Kõik toimub Suurbritannia ja partnerite kahe- või mitmepoolse koostöö raames või NATO kaudu. Koostöö Eestiga on NATO asi ja ma ei näe, et Brexit mõjutaks seda üldse kuidagi," ütles Brooks.

Aprillist augustini võtab Suurbritannia üle ka järjekordse Balti õhuturbe valvekorra Ämaris.