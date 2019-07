Suure pommi vedamiseks suletakse Virumaal lõik Tallinn-Narva maanteel

"Inimesed on muutunud mugavamateks, parkla tundub kauge, kuigi kaugeim maja on parklast 5 minutise jalutuskäigu kaugusel," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf Pealinnale. "Akadeemia tee parklakompleks on linna ehitatud paljude kortermajade teenindamiseks. Parkla on uus, suur ja vägev, puudu on vaid autod."