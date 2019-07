Kõige olulisem kontaktläätsede käsitlemisel on käte hügieen ehk iga kord kui läätsed silma asetada ja need sealt eemaldada, tuleb kindlasti käsi pesta. Teine oluline aspekt on jälgida täpselt kandmisrežiimi ja optometristi soovitusi kontaktläätsede valimisel, kandmisel ja hooldusel.

Kõige olulisem kontaktläätsede käsitlemisel on käte hügieen ehk iga kord kui läätsed silma asetada ja need sealt eemaldada, tuleb kindlasti käsi pesta. Teine oluline aspekt on jälgida täpselt kandmisrežiimi ja optometristi soovitusi kontaktläätsede valimisel, kandmisel ja hooldusel.

Prillikandjatel on suvisel ajal sageli väljakutse – kuidas tagada silmade tervist, kui ühe päeva jooksul tahaks kanda nii läätsesid, prille kui ka päikeseprille, kuid tavapäraseid rutiine ei saa kasutada.

"Suveperioodil ja puhkuse ajal vahetatakse päikeseprille, optilisi prille ja kontaktläätsesid sagedamini kui näiteks tööajal, sest vajadused on erinevad – samas ei ole puhkusepaikades alati tagatud tingimusi, et vahetada läätsesid puhaste kätega ja see loob kõrgendatud riski silmainfektsioonideks," selgitas Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari.

Suvisel ajal ja üleüldiselt on silmadele kõige mugavamad ja turvalisemad ühekordsed päevased läätsed, mis ei vaja hooldust. "Neid ei pea säilitama konteineris ja pärast eemaldamist saab need kohe ära visata. Kontaktläätsede kasuks räägib ka võimalus kanda suurte klaasidega isikupäraseid päikeseprille, mis sageli tehniliselt ei võimalda optiliste päikeseprilliklaaside paigaldamist," sõnas Väljari, kuid lisas, et optilised päikeseprillid on väga heaks alternatiiviks kontaktläätsede kandjatele, sest võimaldavad suvel silmadele puhkust anda.

Sobilike läätsede valimine

"Läätsede valimist peab kindlasti alustama optometristi külastusega, kes selgitab välja, milliste parameetritega kontaktläätsed silma sobivad ja hindab samas ka silmade tervislikku seisundit, kas üldse ja kui, siis milliseid kontaktläätsi peaks kandma," selgitas optometrist. Ta lisas, et läätsede parameetriteks on läätse diameeter ja baaskumerus, mis inimestel erinevad. Lisaks peavad silmad olema terved, ehk ei tohi olla silmapõletikku, silmade kuivust jms.

Kui silmadega on kõik on korras ja läätsede parameetrid saadud, siis võib hakata läätsi valima. "Juhul kui optikakaupluses puuduvad sobilikud kontaktläätsed, siis võib tellida neid ka mujalt või e-poodidest, arvestades optometristilt saadud silmade eripära arvestavaid parameetreid, kuid peab kindlasti arvestama, et läätsede materjal ja paksus võivad olla erinevad ja ei pruugi nii mugavad silmas tunduda, kui need, mis on proovitud visiidi käigus," kinnitas Väljari.

Kontaktläätsede hooldamine

Kui sobilikud kontaktläätsed on leitud, siis paneb optometrist südamele, et kui kontaktläätsi pole võimalik konteineris spetsiaalses läätsevedelikus säilitada, tuleb need pärast silmast eemaldamist ära visata, sest kuskil mujal neid kindlasti hoida ei tohi. "Kui minna matkama, siis soovitaksin kindlasti kasutada vaid ühepäevaseid kontaktläätsi, mida ei pea säilitama ega hooldama ja mida võib peale silmast eemaldamist kohe ära visata. Nii on risk silmapõletike tekkeks kõige väiksem," tõdes Väljari ning lisas, et teine võimalus on ööpäevase kandmisrežiimiga kontaktläätsed, mida võib silmas hoida kuni kaks nädalat järjest.

Siiski peab eelnevalt nende kandmiseks kindlasti konsulteerima silmaarsti või optometristiga, kas silmade tervislik seisund sellist kandmist võimaldab. Läätsekandjatel on soovituslik kasutada silmade värskenduseks niisutavaid silmatilku, mis on mõeldud spetsiaalselt koos kontaktläätsedega kasutamiseks.

Läätsekandja meelespea: