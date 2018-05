"Laenu võtmise otsusele eelneb põhjalik analüüs ja laenuvõtjad teevad läbimõeldud valikuid," ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Kinnisvara- ja eluasemelaenude turg püsivad Eestis aktiivsena ning uusarenduste osakaal kinnisvaratehingutes on kasvamas. Samas laenusoovijate laenukoormus on tasakaalus ja eelistatakse mõistliku suurusega vara.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul soodustavad head majandusnäitajad jätkuvalt laenamist. "Kasvavad sissetulekud on tugevdanud inimeste kindlustunnet uue kodu ostmisel, samas näeme, et laenu võtmise otsusele eelneb põhjalik analüüs ja laenuvõtjad teevad läbimõeldud valikuid. Laenuvõtjate laenukoormus on mõistlik ning inimesed jätavad rahalise puhvri ka muudeks kulutusteks," ütles Pärgma ning rõhutas, et kuigi eluasemelaenude võtmine on tõusutrendis, on mahud võrreldes 2007. aastaga pea poole väiksemad.

"Võrreldes lõunanaabritega valitakse Eestis väiksemaid varasid ja pea pooled laenuga soetatud korteritest jäävad alla 55 m2 ja üle 60% majadest on suuruses kuni 150 m2. Keskmine laenusumma on 77 000 eurot ning keskmine omafinantseeringu summa 28 000 eurot. Enim laenuvõtjaid on vanuses 28–30 eluaastat ja suurimad laenud võetakse siiski 30ndates, millal on ka kõige suurem vajadus endale eluase soetada või vahetada olemasolev kodu suurema vastu, sest tihti just selles vanuses sünnivad perre lapsed. Enamik laenajaid on jätkuvalt netosissetulekuga 1000 kuni 1500 eurot, kuid nende osakaal väheneb ja üle 1500eurose sissetulekuga laenajate osakaal on kasvamas," selgitas Pärgma.

Kõikidest kinnisvaratehingutest moodustavad uued korterid ligi kolmandiku ning Pärgma sõnul pööravad arendajad lisaks energiatõhususele ja siseviimistlusele üha rohkem tähelepanu ka elukeskkonnale laiemas mõistes. "Keskmine uusarenduse ostja on noor 26- kuni 35-aastane inimene sissetulekuga 1500 euro ringis. Enamasti võetakse laenu koos kaastaotlejaga ja arendajad oskavad arvestada noore pere vajadustega," sõnas Pärgma ning lisas, et uusarenduste puhul on keskmine laenusumma 105 000 eurot.

2016. aastal hakkas Swedbank väljastama eluasemelaenu KredExi käendusel. Võimalust võtta eluasemelaenu väiksema omafinantseeringuga kasutab iga kuues laenusaaja. "Kõikidest KredExi käendusega soetatud varadest ca 90% on korterid. KredExi käendusega laenajatest pooled on vanusegrupis 26–30 aastat, kes valdavalt kuuluvad noore spetsialisti sihtgruppi. Keskmise omafinantseeringu summa jääb suurusjärku 10 000 eurot," ütles Pärgma.