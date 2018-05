Swedbank: järgmine majanduskriis on Baltimaadele vähem valuline

Baltimaad on majanduslikele šokkidele vastupidavamad kui kümme aastat tagasi ning seetõttu pole järgmine majanduskriis neile nii valuline kui eelmine, ütles Swedbanki Läti peaökonomist Mārtiņš Kazāks.

"Baltikumis on täna palju vähem krediidi laienemist, mis tähendab, et võrreldes majanduskriisiga 10 aastat tagasi, ei ole mulle," ütles Kazāks esmaspäeval Vilniuses toimunud Swedbanki majandusfoorumil, vahendas BNS.

"Kui järgmine kriis tuleb, on mullid palju väiksemad, tasakaalustamatust on vähem ja langus on palju väiksem. Majapidamised laenavad vähem ja võlatase on madalam. Järgmine kriis ei tule nii valuline," sõnas ta.

Kazāks märkis, et hoolimata majanduskasvu aeglustumisest on Baltikumis äriusaldus kõrge. "Optimism on teenuste sektoris väga kõrge. Tööstus ja majapidamised on optimistlikud, nad investeerivad ja kulutavad rohkem," lausus ökonomist, märkides, et tulenevalt maailmamajanduse headest oludest on jõuliselt kasvamas ka eksport ning tööjõuturg on heas olukorras.

Swedbank langetas märtsis Läti majanduskasvu prognoosi käesolevaks aastaks 1,2 protsendipunkti võrra 3 protsendile. Eesti ja Leedu prognoos jäeti muutmata vastavalt 3,9 ja 3,2 protsendile.

2019. aastaks prognoosib pank Eesti majanduskasvuks 3 protsenti, Läti omaks 3,2 protsenti ja Leedu omaks 2,5 protsenti.