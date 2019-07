Swedbank tuli välja uuenenud mobiiliäpiga

Alates tänasest alustab Swedbank üleminekut uuele mobiiliäpile, augusti teiseks pooleks on kõik soovijad äpiga automaatselt liidetud. Täiustatud kasutajaliidesega äpp on tänu biomeetrilisele autentimisele veelgi turvalisem ning võimaldab teha nii mobiilseid viipemakseid kui ka välkmakseid.

Lisaks uuenenud maksevõimalustele on lisandunud kiirelt kontojäägi vaatamise võimalus läbi vidina (widgeti), mille kaudu saab näha oma kontojääki ilma rakendust avamata. Samuti on lisandunud nutikellamaksed ja muudki.

"Toome uue äpi klientideni järk-järgult. Kuna panga klientide hulk on väga suur, siis etappidena on üleminek sujuvam ja turvalisem. Kui kliendil on telefonis automaatsed uuendused lubatud ja mälumaht piisav, siis uueneb äpp praegustel kasutajatel automaatselt augustikuu jooksul. Neil kasutajatel, kellel äpp automaatselt ei uuene augustikuu jooksul, tuleb uus rakendus ise alla laadida," ütles Swedbanki klienditeenuste divisjoni juht Ede Raagmets.

"Mõne kliendi jaoks on uuendus saadaval kohe, teiste jaoks pisut hiljem, kuid augusti lõpuks on enamik kliente olema uuenenud äpi kätte saanud," lisas Raagmets. Kliente teavitatakse uuendustest ka läbi pangakanalite, lisainfot saab nii nõustamiskeskusest kui ka panga kodulehelt.

Uuenenud äpi suurimaks innovatsiooniks on see, et äppi on integreeritud lisaks seni kasutusel olnud autentimise võimalustele ka biomeetrilise autentimise võimalus.

"See võimaldab kasutajal biomeetriliste andmetega – sõrmejälje või näotuvastusega – äppi sisse logida ning kinnitada kuni 100-euroseid makseid. Lisaks saavad kliendid ainult biomeetriliste andmete abil uuesti sisselogimata liikuda mobiilirakendusest internetipanka," kommenteeris Raagmets. Uues äpis on ka kontojäägi vidin, mis võimaldab kasutajal näha oma kontojääki ilma rakendust avamata.

Lisaks saab algatada sekunditega liikuvaid välkmakseid ja teha mobiilseid viipemakseid. Mobiilsete viipemaksetega on eraklientidel võimalik tasuda kauplustes ostude eest Android-nutitelefoniga ilma, et oleks vaja füüsilist maksekaarti välja võtta. Lisaks saavad Swedbanki kliendid Garmini ja Fitbiti nutikellade teatud mudelitega kasutada ka nutikella viipemakseid.

"Tõime küll uuenenud äpi turule, kuid arendame seda aina edasi ja lisame uusi funktsioone, samuti hindame klientide tagasisidet ja täiendame äppi soovituste põhjal," sõnas Raagmets. Äpi beetaversiooni Swedbank 2019 Eestis laadis endale alla üle 52 000 eestlase ning ligi tuhat klienti andis ka tagasisidet ja soovitusi, mida arendusprotsessi käigus arvesse võeti.

Üheksal eestlasel kümnest on nutitelefon ja 95% kasutab seda mitu korda päevas. Nutitelefon on muutunud oluliseks vahendiks paljude ülesannete täitmisel, sealhulgas igapäevaste rahaasjade ajamisel. Üha rohkem inimesi on otsustanud teha pangatoiminguid nutitelefonis, mitte enam arvutis.

Hiljuti üle Baltikumi läbi viidud digitaalse indeksi uuringu kohaselt on Swedbanki mobiiliäpp Eestis kõige populaarsem finantsrakendus, mida kasutab ligi 63% nutitelefoni kasutajatest.

Lähemalt saad uuest äpist lugeda siit: https://www.swedbank.ee/private/d2d/mobile/mobile?language=EST