Swedbanki töötajatena esinenud kelmid petsid inimestelt raha välja

Politsei sai eile kolm avaldust inimestelt, kellelt petsid Swedbanki töötajatena esinenud kelmid raha välja, vahendas BNS.

Kolmapäeval helistati inimesele väidetavalt Swedbanki numbrilt ja väideti, et tema kontolt üritatakse raha üle kanda. Kaardi blokeerimiseks paluti sisestada Smart ID parool. Teataja sisestas küll PIN 1, kuid PIN 2 sisestamise eel helistas ise panka, kus avastati, et kaardilt on broneeritud summa 203.86 eurot.

Teisel juhtumil helistati inimesele väidetavalt Swedbanki numbrilt ja paluti sisestada Smart ID parool. Teataja sisestas PIN 1 ja avastas pärast, et tema nimega on vormistatud laen summas 6000 eurot ja kaardilt on ära võetud 6450 eurot.

Kolmandal juhtumil helistati 51-aastasele mehele väidetavalt Swedbankist ja räägiti, et pangapettuste leviku tõttu oleks vaja konto teha turvalisemaks. Mehele saabus mobiil-ID kaudu teade sisestada enda PIN 1. Pärast koodi sisestamist nägi mees, et tema arvelt oli üle kantud 937.25 eurot.