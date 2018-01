Taani pataljoniülem: Eesti-Vene sõjalise konflikti risk on kaduvväike

Sel nädalal Eestisse saadetava Taani kaitseväekompanii ülem Steen Wegener peab Eesti ja Venemaa vahelise sõjalise konflikti puhkemise võimalust kaduvväikseks.

"See (sõjaline konflikt – toim.) on ju miski, millega me ainult äärmisel juhul silmitsi peame seisma," ütles ülemleitnant Wegener Dagbladet'le. "Seepärast saadetaksegi kohale sõdurid, mitte tsiviilteenistujad. Aga risk, et midagi niisugust juhtub, on kaduvväike," kirjutab Norra ajaleht Dagbladet.

Dagbladet kirjutab, et 200-st Taani soldatist koosnev väekontingent siirdub Eestisse juba sel nädalal, et anda enda panus NATO kohalolekule Baltikumis ja Poolas.

Taanlased siirduvad koos enda Eesti kolleegidega endisesse nõukogude baasi Tapal. Poolel teel Tallinnast Vene piirile asuv Tapa on koht, kus sõdurid peaksid Venemaale heidutavalt mõjuma, sest just Venemaast on Krimmi annekteerimise järel saanud Lääne vaenlasepildi keskpunkt, kirjutab Dagbladet.

"Põhiülesanne on seal (Eestis – toim.) nähtavad olla ja saata seega välja sõnum solidaarsusest eestlastega," selgitas Wegener Dagbladet'le.

Nii ongi taanlastel kavas sagedased õppused, et venelastele enda kohalolekut meenutada, kirjutab Dagbladet.