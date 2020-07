Taani soovitab ühistranspordis maski kanda

Terviseamet andis täna soovituse hoolimata tõdemusest, et "hetkel on nakkuse levik Taanis väike". Soovituses seletati, et sotsiaalse vahemaa hoidmine ja kätepesu on endiselt tähtis.

Taani terviseamet teatas, et soovitab COVID-19 leviku tõkestamiseks nüüdsest ühistranspordis maski kanda, vahendas BNS. Vaid mõne päeva eest olid ametnikud öelnud, et ei praeguses olukorras ei ole sel mõtet.

Terviseamet andis täna soovituse hoolimata tõdemusest, et "hetkel on nakkuse levik Taanis väike". Soovituses seletati, et sotsiaalse vahemaa hoidmine ja kätepesu on endiselt tähtis, aga mida enam inimesi hakkab ühiskonna taasavanedes ühistransporti kasutama, seda raskem on vajalikku vahet hoida.

"Sestap soovitame sellisteks juhtudeks suukate kotti panna ja kaasa võtta ning ette panna, kui vahe hoidmine on raske," ütles terviseameti direktor Søren Brostrøm.

Alles mõne päeva eest ütles Brostrøm rahvusringhäälingule DR, et maskidel ei ole praeguses olukorras mõtet, sest nakkustase on väga madal. Ta lisas, et amet hindab selle vajalikkust pikemas plaanis, eriti ühistransporti silmas pidades.

Taani teatas täna 69 kinnitatud koroonanakkuse juhtumist, kokku on riigis, Gröönimaa ja Fääri saared kaasa arvatud, COVID-19 tuvastatud 14 028 inimesel, surnud on neist 615.