Taavi Aas aastalõpuintervjuus: Tallinn on läbi kasvu üks õnnelik linn

"Ma arvan, et iga linna ja omavalitsuse jaoks on kõige olulisem see, et see omavalitsus kasvaks. Tallinn on juba aastaid olnud selles õnnelikus seisus, et rahvaarv on kasvanud," lausus Tallinna linnapea Taavi Aas aastalõpuintervjuus.

Vana-aasta õhtul algusega kell 19.15 teeb Tallinna TV aastalõpuintervjuu Tallinna linnapea Taavi Aasaga. Jõuluturul ning Tallinna raekojas räägime linnapeaga nii poliitikast kui pealinna tulevikust.

"Meil on kõigepealt väga palju selliseid hüvesid, mis puudutavad sotsiaalset poolt, meil on hüvesid, mis on mõeldud noortele, lastele, kasvõi see, et sellest aastast on nii lasteaedades kui gümnaasiumites toit tasuta ja kahtlemata on meil hüvesid, mis tulevad läbi uute objektide, läbi paranenud elukeskkonna. Nii et Tallinn on kindlasti läbi kasvu üks õnnelik linn," lisas Aas rääkides hüvedest, mida Tallinna linn oma elanikele pakub.

