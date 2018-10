Taavi Aas: Haigekassa peaks hangetes linnaosadega arvestama

"Riigihanke tulemused näitavad, et haigekassa oleks pidanud geograafiliselt olukorda paremini analüüsima ja planeerima. Nõnda oleks saanud tänaseid probleeme ära hoida, kuid olulisim on see, et arstiabita siiski keegi ei jää," sõnas linnapea Taavi Aas.

Kohtumisel Haigekassa juhi Rain Laanega toonitasid Tallinna linnapea Taavi Aas ja abilinnapea Tõnis Mölder, et haigekassa uute eralepingutega tekkinud segaduse järel tuleb leida viis, kuidas Lasnamäel sujuv eriarstiabi tagada ja tulevikus hankeid läbi viies arvestada Tallinna geograafilist asendit ning linnaosade suurust.

Tallinna linnajuhid kutsusid eile õhtul Haigekassa juhi enda juurde, et ta selgitaks praegust olukorda eriarstiabi kättesaadavuse osas. "Eriti murelikuks tegi olukord Lasnamäel, kus peale uut hanget on eriarstiabi kättesaadavus halvenenud," tõdes Mölder.

"Ühe ettepanekuna pakkusime, et Medicum ja Ida-Tallinna Keskhaigla alustaksid omavahel läbirääkimisi eriarstiabi osutamise jätkamise osas Lasnamäel. Meie jaoks on oluline, et Lasnamäe inimesed saaksid haigekassa lepingusegadustest hoolimata sujuvalt nina-kurgu-kõrva arsti juurde või günekoloogi vastuvõtule."

Teiseks pakkusid linnajuhid välja, et tulevikus arvestataks Haigekassa riigihangetes Tallinna geograafilist asendit ja linnaosade suurust. "Siin tuleb muidugi muuta riigihangete seadust, aga seda muudatust on Tallinn valmis toetama ja riigikogule esitama," ütles Aas. "Sest riigihanke tulemused näitavad, et haigekassa oleks pidanud geograafiliselt olukorda paremini analüüsima ja planeerima. Nõnda oleks saanud tänaseid probleeme ära hoida, kuid olulisim on see, et arstiabita siiski keegi ei jää."

Mölderi sõnul ei puuduta see riigihange Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglaid ning tulevikus on olukorra lahenduseks Lasnamäele loodav linna tervisekeskus. Mölder lisas, et linna eesmärk on rajada nüüdisaegsed tervisekeskused igasse Tallinna linnaossa. "Linna tervisekeskused on end tänaseks igati õigustanud ning nende võlu peitub eelkõige pere- ja eriarstide ning toetavate spetsialistide tihedas koostöös ja tervishoiuteenuste valikus," lisas Mölder.