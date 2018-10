Taavi Aas: omavalitsustele on vaja jõudu juurde anda

"Selle valitsuse ajal on tehtud otsus muuta üksikisiku tulumaksu jagunemist õiglasemaks ja omavalitsusi rohkem arvestavaks. Kuid kohalikud omavalitsused vajavad ka rohkem õigusi kohalike maksude abil oma kassat täita, et nende tulude laekumine ei jääks liiga ühekülgseks," sõnas Tallinna linnapea Taavi Aas.

Eesti omavalitsused on aastaga muutunud tugevamaks, kuid neile on siiski rohkem jõudu juurde vaja, ütles Tallinna linnapea ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esimees Taavi Aas tänase omavalitsuspäeva puhul.

Taavi Aas osutas, et kohalik omavalitsus pole mitte vabariigi valitsuse käepikendus, vaid iseseisev ja inimesele kõige lähedasem võimutasand.

"Viimase aastaga on omavalitsused muutunud tugevamaks, kuid arenguruumi on veel tublisti ja jõudu on Eesti linnadele ja valdadele juurde vaja," ütles Aas.

Aas tõi välja, et omavalitsuse tugevuse aluseks on rahaline tugevus, mille määrab ära linna või valla tulubaas. "Selle valitsuse ajal on tehtud otsus muuta üksikisiku tulumaksu jagunemist õiglasemaks ja omavalitsusi rohkem arvestavaks. Kuid kohalikud omavalitsused vajavad ka rohkem õigusi kohalike maksude abil oma kassat täita, et nende tulude laekumine ei jääks liiga ühekülgseks."

Aas avaldas lootust, et omavalitsused hakkavad haldusreformi esialgsest segadusest üle saama ja kasutavad tekkinud olukorda ära parimal viisil.

Tema hinnangul tuleb nii nüüd kui tulevikus vältida seda, et riik paneks omavalitsustele kohustusi ilma küllaldaste ressurssideta, nagu see juhtus kriisiaastatel.

Aasa sõnul vajavad omavalitsused ka rohkem iseseisvust korrakaitseküsimustes. "Meie värske kogemus Kanutiaia noortekampadega oli selline, et kahjuks politsei poole pöördumisest, kelle esmane kohustus korra tagamine on, polnud piisavalt kasu ja lahendus saabus siis, kui tellisime linna kuludega turvateenuse. Seepärast olen veendunud, et Tallinna linna munitsipaalpolitseile tuleb anda laiemad õigused korra tagamiseks, nii nagu see toimib edukalt Riias," ütles Aas.