Taavi Aas peatänava projektist: pealkirjad meedias eksitavad inimesi

"Linnaplaneerimisameti juht tahtis leida lahendusi, kuidas siduda Viru hotelli esine paremini peatänavaga. Sellest tekkisid meediasse pealkirjad, et ta tahab teha täiesti uut peaväljakut," rääkis Tallinna linnapea Taavi Aas Tallinna Televisiooni otsesaates "Linnapeatund". "Ma ei tea Tallinnast mitte ühtegi suurt projekti, millel ei oleks olnud vastasseisu,“ tõdes Aas ja lisas, et kunagi oli sama lugu Tammsaare tee pikendusega, mida ei kiidetud esialgu heaks.

Elanike kaasamisega linna tegevusplaanidesse probleeme Tallinnal ei ole. "Tallinn on elanike informatsiooni kättesaadavuse kohta oma kodukohas kolmandal kohal," nentis Aas, et seda võiks siiski veel parandada. "Praegu käib uue linnastrateegia arengukava koostamine, kus proovime nii palju inimesi kaasata läbi interneti kui võimalik." Kõige kiiremad vastused Tallinnas toimuva kohta leiab läbi linna kodulehekülje või oma linnaosa valitsusest.

Linnas toimuvale ütleksid oma sõna sekka uuringu kohaselt umbes 10%. "Üleliia palju seda ei ole, kuid rahulolevad inimesed avaldavadki oma arvamust vähem. Tavaliselt väljendataksegi oma meelt siis, kui miski ei sobi või teeb rahutuks."

Tallinna peatänavat ümbritseb müra

Tallinna Peatänava ümber on Aasa sõnul palju müra. Pärast Reidi tee valmimist võiks hakata peatänav pihta Kadriorust. Arhitektid näevad ette, et kogu ühistranspordi liiklus peaks olema ühel rajal. Küsimus on selles, kas trammi ja bussipeatused hakkaksid olema koos. "Kuidas peatused teha, need tuleb arvutis modelleerides läbi mängida. Tegemist on meie jaoks suure ja olulise muudatusega, kus tuleb mõõta seitse korda ja siis lõigata üks kord."

Abikäsi vägivallaohvritele

Möödunud aastal alustati projektiga, kus Tallinn üüris vabaturult elu hammasrataste vahele jäänud inimestele korteri nendele, kes tahtsid oma elu parandada.

"Kuna projekt töötas hästi, tahame nüüd aidata vägivalla all kananatavaid naisi lastega. Muidugi ei saa välistada, et abi vajab mees lastega," rääkis Aas, et ka neid tuleb aidata korteri üürimisega, et abivajajad saaksid oma eluga paremini edasi minna. "Minu meelest on see väga mõistlik projekt, see on oluliselt odavam lahendus, kui ehitada uusi maju."

Perearstikeskuste ja valvekliinikute rajamine

Erakorralise meditsiino osakonna (EMO) järjekorda kergete haigustega tulnud inimeste võrra lühendamiseks ehitavad Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla perearstikeskuseid. „Näiteks on selline perearstikeskus Mustamäel. Uued perearstikeskused tulevad veel näiteks Sõle tänavale,“ kinnitas Aas. „Põhimõtteliselt on see vanade polikliinikute taastamine. EMO probleemi lahendaks veel ka valvekliinikute rajamine, kuna Tallinnas on väga palju inimesi, kes on tulnud mujalt Eestis ning nende perearst asub võibolla teises Eesti otsas.“

Munitsipaalpolitseile õiguste laiendamine ei ole praeguseks arenenud. Siiski näeb riigi politsei selles ainult head. "Ka riigi politsei näeb Munitsipaalpolitseis väga head koostööpartnerit," rääkis Aas,

Murelik kuulaja helistas saatesse probleemiga, et tema kodu lähedale Võistluse tänavale ehitatavad kolm 14-korruselised kortermajad põhjustavad tema magamistoa seina vajumise. "Selle ehituse tagajärjel vajub meie kogu kortermaja, kuna see on ehitatud jõe peale. Palusin omavalitsust, et tulge olukorda vaatama, kuid mulle öeldi, et siis peate selle eest maksma," kurtis kuulaja. "Minu korter vajub kõige rohkem ja mul on tunne, et magamistoa sein kukub varsti maha." Linnapea vastas kuulajale, et tehnilise järelevalve amet peaks korteri siiski üle vaatama, kas muudatused majas on kolme uue kortermaja ehituse tagajärg või mitte."

Teine kuulaja uuris, kas Lasnamäel on plaan Rahu tee valmis ehitada. Aas ütles, et antud tee ehitamine ei parandaks Lasnamäe olukorda ning lähiaastate plaanides antud ehitust ei ole.

Kopli-Lennujaama trammiliini ei tule

Kolmas murelik kuulaja helistas ja uuris, kas Lennujaama trammiliin kavatsetakse arendada ka otse Koplist, lisaks Tondile. Praegu tuleb Koplist Lennujaama poole saamiseks ümber istuda ning varajasel hommikutunnil töötades peab teist trammi ootama veerand tundi. "Kõiki liine ei saa igale poole otse sõitma panna. Kui Te peate 15 minutit ootama, tähendab see seda, et alustate tööpäeva väga varajasel hommikutunnil, kuna hommikuti on trammiliiklus kindlasti tihedam," selgitas Aas, et otse Lennujaama minevaid liine on arvestatud kõigest üks ja rohkem neid juurde ei tule.

Eelseisva jõulude ja aastavahetuse ootuses soovib Tallinna Linnapea kõikidele inimestele aja mahavõtmist ja lähedastega aja veetmist. „Ma sooviksin seda, et inimesed võtaksid ja leiaksid aega oma lähedastele, kasvõi iseendale, et mõelda enda tegemiste üle. Ma loodan, et jõuludeks ja aastavahetuseks tuleb valget lund, mis looks head jõulutunnet.“