Tabasalu Ühisgümnaasium pälvis Euroopa Ettevõtliku Kooli tiitli

Eile õhtul tunnustati Helsingis ettevõtlusõppe eestvedaja Junior Achievement Europe poolt silmapaistvaid Euroopa alg- ja keskkoole, kus ettevõtlusõpe on eriti edukalt muu õppetööga ühendatud. Viiendat aastat välja jagatava tunnustuse pälvis teiste seas ka Tabasalu Ühisgümnaasium.

Euroopa Ettevõtliku Kooli Auhind on Euroopa ettevõtlikemate koolide tunnustamissündmus, millel osalevad eelnevalt välja valitud 22 Euroopa riigi parimad õppeasutused. Tiitli pälvib kool, kus ettevõtlusõpe hõlmab suuremat hulka õpilasi, kus on olemas selge visioon ja plaan ettevõtlusõppe rakendamiseks, kool aitab kaasa õpetajate professionaalsele arengule ettevõtlusõppes ning kaasab õppesse praktikuid ärimaailmast.

"Tabasalu Ühisgümnaasium on tõesti väga eeskujulik, sest seal on majandusõpe integreeritud kõikidesse vanuseastmetesse ning ettevõtlust hakatakse õppima juba esimeses klassis," märkis JA Eesti direktor Kersti Loor. "Kui nii mõneski tavakoolis on gümnaasiumi astmes olemas õpilasfirmade programm, tublimates koolides on lisaks veel minifirmad ehk 7.-9. klasside õpilasfirmad, siis Tabasalus on olemas ka mini-minifirmad ehk seal luuakse õpilasfirmasid juba alates 5. klassist."

Loor selgitas, et lisaks enda koolis toimuvale arendavad Tabasalu Ühisgümnaasiumi tublid õpetajad ettevõtlusõpet terves regioonis ning pakuvad võimalusi ka teiste koolide õpilastele. "Kohalike elanike rõõmuks korraldatakse mitmeid õpilasfirmade laatu, kust võtavad osa ka teiste koolide õpilas- ja minifirmad," lausus Loor. Eelmisel aastal korraldas Tabasalu Ühisgümnaasium esmakordselt üle-eestilise mini-minifirmade laada, kus oli osalejaid kümnest koolist.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch rõõmustas, et pikaajaline ja usin töö, mida on varasemalt ka maakonna ja riigi tasemel tunnustatud, on nüüd jõudnud ka sellise rahvusvahelise tiitlini. "See innustab meid kindlasti jätkama sama usinalt ettevõtlusmaastikul ja soovime olla sellega eeskujuks ka teistele ning vajadusel mentoriks koolidele, kes sooviksid samuti ettevõtlusõppega alustada," kommenteeris Savitsch.

Auhind anti üle eile õhtul pidulikul sündmusel Helsingis. Kokku pälvis Euroopa Ettevõtliku Kooli tiitli 34 õppeasutust 22 riigist. Eestist on varem Euroopa Ettevõtliku Kooli nimetuse pälvinud Kiviõli I Keskkool, Tallinna 21. Kool ning Kuressaare Ametikool.