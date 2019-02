Tallinna Linnamuuseum kutsub 24. veebruaril kell 8–15 Kiek in de Köki perepäevale "Lõvid lipule!". Kohtu kolme lõviga, õpi marsisammu, käi ekskursioonidel ja töötubades linnamüüril ja bastionikäikudes! Teeme sinust pidupäeva paraadpildi!

Kell 8 avame Kiek in de Köki kindlustustekompleksi. Tule Neitsitorni Lipuheiskaja hommikueinele kus ootavad mustikakissell, patrioodi puder ja kindrali kiluvõileib (laua saab SIIT).



Kell 9 avame Kiek in de Köki 6. korruse kohviku vaatega Pikale Hermannile ja vanalinnale.

Tule mängima ja meisterdama: värvi kolme lõviga lippe, tee rinnamärke ja näomaalinguid.



Kella 10 alates saab Komandandi aias lõkkesoojuses hernesuppi ning soolast ja magusat riigipirukat.



Kell 14 pärast paraadi marss marssima!

Kaitseliidu Harju maleva juhatusel õpime Komandandi aias põnevaid marsistiile erinevatest maadest ja aegadest.



Ekskursioonide assortii kolmes keeles. Räägime käikudes ja tornides pesitsevatest lõvidest, kes mõeldud kandma sambaid ja tuulelippe.

Kell 9 eesti keeles algusega Neitsitornist: Kaitsetornid, Neitsitorn ja Kiek in de Kök. Giid Tõnu Pedaru.

Kell 10 vene keeles algusega Kiek in de Kökist: Bastionikäigud. Giid Julia Kornejeva.

Kell 13 inglise keeles Kiek in de Kökist: Raidkivimuuseum. Giid Kadi Pilt.

Kell 14 eesti keeles Kiek in de Kökist: Bastionikäigud. Giidid Toomas Abiline ja Risto Paju.



Fotosein Kiek in de Köki fuajees ootab koos fotograafiga kõiki paraadpildile!



Pilet sisaldab ekskursioone, tegevusi ja vaba käiku terves Kiek in de Köki kindlustustekompleksis.

Täispilet 7 €, sooduspilet 4,5 €, perepilet 14 €



LOE LISAKS



Pidupäevaks on avatud ka Linnamuuseumi kaupmehemaja Vene tänav 17.

Vaata Linnamuuseumis vastavatud näitust Langebrauni portselanist Priidu Nõmme erakogus. Esile on tõstetud kõige uhkema riigisümboolikaga lauanõud!