Tähista Vabaduse väljakul Mahatma Gandhi 150. sünniaastapäeva

India vabadusvõitluse legendaarse juhi Mahatma Gandhi sünnist möödub tänal 150 aastat. Selle tähistamiseks näidatakse iga pooltunni tagant Vabaduse väljaku ekraanil temast lühifilmi.

India vabadusvõitluse legendaarse juhi Mahatma Gandhi sünnist möödub täna 150 aastat. Mahatma Gandhi seisis vägivallatuse, tõe ja rahumeelse kooseksisteerimise eest ning järgis neid põhimõtteid kogu oma elu. Tema rahvamasse kaasanud vägivallatu vabadusvõitluse tulemusena sai India iseseisvaks ning tema ideoloogia leidis tunnustust ja järgimist kogu kaasaegses maailmas.



Mahatma Gandhi 150. sünniaastapäeva tähistamise ühe osana näitab India saatkond Tallinnas Vabaduse väljaku ekraanil neljaminutilist filmi, mis sisaldab inspireerivat ütlusi ja õpetusi visuaalse jutustusena, milles on kasutatud käsitsi joonistatud illustratsioone, mis sümboliseerivad Gandhi elu ja õpetuse lihtsust.

Filmi muusikaliseks taustaks on instrumentaalversioon laulust "Vaishnava Jana Toh", mille autor on 15. sajandi poeet Narsinh Mehta. See laul, mis oli Mahatma Gandhi ilgapäevaste palvete osa, räägib vagamehe Vaishnava Jana elust ja ideaalidest.



Filmi näidatakse paljudes teisteski linnades.